【新界東北收地】村民未搬恆基先打樁　民居塌石屎　住客震到跳起

84歲的馬屎埔村民如寶婆婆站在家門前，看著相隔只有一米的地盤隔音屏障布幕，嘆道：「日日轟轟聲，每次打樁都好似地震，震到個人跳起。」除了她，馬屎埔內還有不少村民深受鄰近恆基的鑽樁工程影響，有村民屋企的牆壁被震裂了，向政府投訴不果，至今仍住在裂屋之內，「沒有辦法，這是我們唯一的居所。」 攝影：黃桂桂

17.2萬平方呎工地 選擇近民居鑽樁

2018年1月，發展商恆基就其所持有的佔地17.2萬平方呎、位於馬適路綠悠軒北面的粉嶺馬屎埔農地完成補地價。部分馬屎埔村民仍未遷走，工程已經展開，從工程地圖可見，近十民居位處工程附近，而鑽樁工程剛好選擇在接近民居的位置，對居民造成滋擾。

地盤那麼大，為甚麼偏偏要選擇在民居附近先進行打樁工程呢？ 馬屎埔村民如寶婆婆

定時轟炸 「震到個人跳起」

如寶婆婆的家就在工地旁邊，與工地的隔音屏障只隔著一條一米寬的小巷，她說：「工程每天8時開始，至傍晚6時結束，每隔一段時間便會傳來『轟』的一聲，嚇得人心都快跳出來。每次打樁都好似地震咁，震到個人跳起。」她說，工程發出的噪音之大，甚至與人面對面交談都聽不到對方說甚麼。她不解地說：「地盤那麼大，為甚麼偏偏要選擇在民居附近先進行打樁工程呢？」

如寶婆婆的家就在工地旁邊，與工地的隔音屏障只隔著一條一米寬的小巷。

不解地如寶婆婆不解地說：「地盤那麼大，為甚麼偏偏要選擇在民居附近先進行打樁工程呢？」

震裂牆壁 天花有枕頭大小石屎剝落

同樣居於地盤旁邊的潘先生，家裡的牆壁因打樁的震蕩而出現裂縫。記者到他家裡視察，發現他家地下一個房間的四面牆壁裂紋盤生，其中一堵牆的裂紋猶如棋盤般盤根交錯，一副一碰便會碎裂倒塌的樣子。沿着樓梯走上他家的閣樓，迎頭便看到天花板有一塊如手掌大小的石屎剝落。走進另一房間，赫然看到天花板出現一個如枕頭般大的坑洞，石屎完全掉落，甚至可以看見內藏的鋼筋。

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佢每次震我都好驚，但沒有辦法，這是我們唯一的居所，離開這裡，我們可以去哪裡？ 馬屎埔村民潘先生

居於裂屋每日擔驚受怕 「這是唯一居所」

潘先生表示，鑽樁工程開始不久後，家裡已出現裂縫及有石屎剝落，向政府反映後，政府於兩個月前派人前去檢查，工作人員對他說會跟進及進行修補，但兩個月過去，仍未有一點動靜及跟進工作。他無奈地笑了一笑，說：「可能佢哋諗住我哋都就嚟收地，廢事白費工夫啦！」可是住在裂屋之內，難道不怕有倒塌危險？「邊有可能唔驚！佢每次震我都好驚，但沒有辦法，這是我們唯一的居所，離開這裡，我們可以去哪裡？」

潘先生向政府反映後，政府於兩個月前派人前去檢查，工作人員對他說會跟進及進行修補，但兩個月過去，仍未有一點動靜及跟進工作。

係咪咁想用盡千方百計趕我哋走？如果我哋有本事走一早走咗啦！ 馬屎埔村民蕭伯伯

環保署量分貝 工程自動「收聲」

活在恐慌之中的馬屎埔村民已多次寫信向政府投訴，村民蕭伯伯說，一封接着一封的投訴信有二十厘米厚，環保署曾派員前往，量度工程發出的噪音分貝，「但每次一有人來，他們（工程）便會自動收細聲音。結果每次政府派人來都沒有結果。但每次打樁，我哋就好似『碧波蕩漾』咁，成個人係咁震，邊有可能唔超標？」蕭伯伯說時仍猶有餘悸地整個人震了一下。

「為甚麼不可以等我們遷走後才開始工程呢？為甚麼一定要在近民居的地方進行鑽椿呢？係咪咁想用盡千方百計趕我哋走？如果我哋有本事走一早走咗啦！」蕭伯伯激動地說。