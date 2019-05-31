【黃埔鎖車黑洞】佔領私家路？綠VAN拒交錢解鎖　商會：搞大佢囉

六輛疑因違泊今早被管理公司鎖於黃埔德定街小巴總站外的2號及6號綠色專線小巴，入夜後仍然被鎖於原地，站頭職員指過去近二十年因泊位不足，該小巴晚上均停泊該處，一直相安無事，惟今次突然被鎖車，因負責人不在港，暫時不會交錢。記者傍晚所見，居民未受到嚴重影響，有居民指因現時有港鐵等其他交通工具，不乘小巴亦無問題。被鎖的專線小巴，是分別行走黃埔至又一城及尖沙咀。

區議員：曾有居民投訴阻路

黃埔西區議員鄺葆賢表示，今日運輸署、小巴公司及管理公司曾會面商討事件，惟暫時雙方仍未達成共識，小巴營運一方擔心如今次繳交鎖車費，今晚車輛無處停泊，因此現時仍處於膠著狀態。鄺葆賢表示，自港鐵黃埔站開通後，區內違泊情況增加，而涉事位置不只晚上，日間亦會有違泊情況，曾有居民投訴阻路問題，認為服務並非「大晒」。

入夜後六車仍被鎖於原地。（王譯揚攝）

商會主席：咪搞大佢囉

公共小型巴士總商會主席凌志強指，與正身處海外的捷運負責人謝健良聯絡過，謝指過往多年小巴於會於晚上時間停泊上址，一直相安無事，但今次管理公司未有任何警告便突然鎖車，謝稱不會妥協，「由佢鎖喺度」。凌志強又表示上址十多年來小巴都是如此停泊，因旁邊總站的車位不足，除了深夜時間，日間交更時分小巴都會於上址停泊以讓司機可交接，凌認為只要泊街沒有影響交通及道路使用者便可，突然鎖車並不合理，「過往都係咁，無乜理由營辦商要畀錢，咪搞大佢囉，日日都係咁搞，畀得幾多次」，他指服務受阻最後是居民受影響。

政府應增加泊位

凌志強又指，小巴業界向來面對泊車問題，因泊位及停車場不足，大部分小巴晚上都會停泊於鄰近車站的附近街道，方便司機早上回來取車開工，「架車喺黃埔，無理由擺到旺角」，過去經常向運輸署反映問題，惟一直未獲改善，他認為政府應增加泊位供小巴泊車。

私家路鎖車費劃一320元 隨後存放費續日計

跟據《道路交通（私家路上泊車）規例》，私家路擁有人或該私家路的獲授權人員，可鎖上或移走在違反標誌或道路標記下停泊在該私家路限制泊車區內的任何車輛，而車輛均可被有關私家路的擁有人扣留，直至鎖車、移走及存放該車輛所招致的費用已繳付給該擁有人為止。條例中亦有列明收費，鎖車費用為320元，而存放車輛則為鎖車後一日起每日320元。

運輸署回覆指，署方曾派員到場了解事件，指德定街屬私家路，由黃埔花園管理處負責管理，署方已提醒相關小巴營辦商必須注意其泊車安排，避免阻礙居民和影響交通，亦必須顧及提供適切服務。據署方了解，相關小巴服務今早並未受到很大影響。