【六四三十】五月光、六月黑　中環七一吧釀製六四啤傳承八九民運

六四事件30周年，在很多人的心目中，這一個日子久久無法忘懷。民間組織「流動共學課室」製作了兩款六四啤酒，並於今日（6月1日）在中環「七一吧」舉辦了一場啤酒分享會，與參加者分享新酒之餘，也一同討論八九民運。

位於中環的「七一吧」，為了聲援四川成都陳兵等人因製作「銘記八酒六四」白酒而被控「尋釁滋事罪」，特別釀製了兩款六四啤酒，並重申悼念六四、要求徹查六四真相並無罪。「七一吧」今日（6月1日）舉辦了一場「八九民運醞釀」新酒分享會，負責人Leo說，流動共學課室舉辦了一個「八九民運醞釀工作坊」，為六四30周年釀製了兩款啤酒，分別是淡黃色的「五月。光」和黑色的「六月。黑」，以啤酒的顏色模擬1989年五月和六月時的民運經驗，「希望大家能夠認識八九民運。」

這兩款啤酒製作期為一個月，期間工作坊的學員透過參與讀書會和釀酒，期望重新經歷和了解八九民運的成因和經過。

除了啤酒分享會，活動還有一場講座和小型音樂會，探討民主運動如何隔代相連。（廖俊升攝）

Leo說，「五月。光」含大麥同小麥兩溝，顏色比較混濁，「1989年的五月，民運還處於一個十分爭持的階段，前路比較迷茫，所以這個味道和顏色可以形容到那時民運的狀況，六月的時候就是黑色的。」啤酒樽上也貼住不同有關八九民運的畫作貼紙，均由一眾學員創作。

不過這款新酒不設售賣。Leo指，新酒只屬試驗，打算每年六月才做一次，故不設售賣，「每款60支，合共120支，要造一個月時間，花很多人力，如果要供應要搵酒廠合作，但賣這種酒就比較難。」他解釋，正打算在九月製作一款「雨傘啤」紀念雨傘運動五周年。

林小姐說，從網上得知有這個活動，她覺得以啤酒樽身設計去講述八九六四是好事，讓人更易入口和消化。（廖俊升攝）

今天特意來參與六四活動的林小姐表示，自己過往也有參與紀念六四的活動，但也開始思考如何延續下去，「想知可以如何去擴闊自己對這件事的想法。」她認為，用釀製啤酒傳承六四事件的方法十分有趣，而啤酒樽上的貼紙設計也令人更能消化六四事件，「我都會拿一支啤酒樽回去，看朋友們有沒有興趣。」今日除了「六四啤酒」分享，還有一場講座和小型音樂會，探討民主運動如何隔代相連。