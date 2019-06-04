【六四三十】80後告別維園　尖沙咀另辦集會　與支聯會分庭抗禮

今年是六四事件30周年，支聯會一如以往於六四當晚於維園舉辦晚會，以燭光悼念六四事件的死難者，彰顯人民不會忘記的決心，成為香港民主運動的一大象徽。可是，隨著近年本土思潮興起，一些不認同支聯會綱領的青年選擇在尖沙咀另起爐灶，另辦六四集會。去年六四，「立言香港」委員巫堃泰於尖沙咀文化中心旁邊的自由戰士像下發起六四集會，為不認同支聯會綱領的市民，提供另一悼念六四的平台。 巫堃泰今年再接再厲，聯同葵青連結動力召集人張文龍於同一地點舉辦六四集會，2人接受《香港01》專訪時表示，集會除了希望為港人提供另一悼念六四的平台，同時更照顧本土聲音，在當前絕望的政治環境，盼透過凝聚一群遭政權打壓的年輕人和學生，鼓勵香港人不要放棄追求民主。 33歲的巫堃泰在政圈打滾多年，由2003年起連續15年無間斷參與維園燭光晚會，更於2007年起連續3年為晚會擔任義工，協助支聯會點算捐款。30歲的張文龍於2004年首次參與燭光晚會，他由2008年起連續6年參加晚會，不過因支聯會於2013年以「愛國愛民」作為晚會口號，令他決意告別維園。到底有何原因驅使多年堅持參與燭光晚會的2人，不再參與支聯會所辦的集會，甚至要在尖沙咀另辦集會分庭抗禮呢？

巫堃泰（左）認為要求政權「平反」的想法相當「小農」，猶如庶民希望政權突然變得開明，然後為人民翻案。（龔嘉盛攝）

憶為支聯會「通頂」點算捐款

1989年春夏之交，北京天安門廣場掀起一場波瀾壯闊的民主運動，惜最終在軍隊鎮壓下流血收場，這場學運成為近代中國歷史重要的分水嶺，同時為香港人播下了民主種子。六四事件發生時，巫堃泰只有3歲，但當晚的情景教小小的他相當深刻。他記得當晚家人看著電視一言不發，翌日他到幼兒園上學，不過老師未有如常授課，「好記得嗰晚，屋企人睇住電視，乜都無講，第二日，返幼兒班就係玩、食茶點，老師乜都無教」。直至初中，他才開始了解何謂六四。

2003年爆發「沙士」，那年中五的巫堃泰戴著口罩考會考，當時香港經濟不景、失業率高企，加上政府硬推《基本法》23條，導致民怨沸騰。當年的六四維園燭光晚會，成為「七一」50萬人大遊行的前奏。巫堃泰當時響應時任天主教香港教區主教陳日君樞機的呼籲，參與六四祈禱會，自此他從不間斷地參與六四集會，直至2017年。

巫堃泰及後投身政圈，曾於2007年至2009年擔任支聯會的義工，負責在六四晚會後為大會點算捐款。他憶述，晚會一般於晚上10時左右結束，籌款箱約於凌晨12時開始分兩輛客貨車，運送到位於旺角的教協會址，到凌晨3時許，10多名義工齊集一間上鎖的房間點算捐款，大約早上6時完成整個過程，當時一班「老鬼」義工「通頂」點算捐款後，更會一起到附近的倫敦大酒樓飲早茶。巫堃泰又稱，他曾於2009年協助支聯會青年組舉辦暑假活動。

張文龍比巫堃泰年輕3歲，他早於2004年已首次參與六四燭光集會，當時他是一名中四學生，因緣際會下在一個以颱台為主題的網上討論區，認識了一群志同道合的網友。他憶述，當時其中一名較年長的網友帶著連同他在內、約5至6名網友一同出席六四晚會，「當時大概6至7個人，我哋係網友，喺一個打風討論區認識對方，學校當時無講六四，但係都知六四係發生咩事，嗰時年年都聽到人話有（六四）集會，所以好奇之下就去睇吓」。

2008年，當時是公民黨黨員的巫堃泰（右一）參與六四晚會，旁為時任黨魁余若薇。（余若薇facebook）

「愛國愛民」令二人對支聯會反感

2008年，張文龍第二次參與燭光晚會，由那年起，他連續6年出席晚會。被問到當時參與的感受，張文龍指出，在2010年之前，香港很少場合讓市民公開討論政治，當時六四晚會成為結集一群關心政治的同路人之重要場合，形容晚會猶如一個政治意見的「交易場所」。不過2013年的六四晚會，使他決意告別維園，不再出席支聯會舉辦的燭光晚會，「2013年，當年突然搬返『愛國愛民，香港精神』做口號，但嗰陣已經進入本土思潮嘅年代，我明白佢哋（支聯會） 對中國好有感情，但我覺得都要照顧一下香港人本身，記住以前（六四） 嘅嘢同時，都要幫參加者面對眼前嘅嘢（政治打壓），所以令我開始反思係咪要入去（維園） ，係咪行禮如儀呢？」

「愛國愛民」口號當時掀起滿城風雨，「天安門母親」成員丁子霖批評口號「愚蠢」， 時任支聯會執委徐漢光竟因向丁子霖發電郵，斥丁患了「斯德哥爾摩症候群」並「同情中共」。此風波亦令到巫堃泰對支聯會甚為反感，「我唔係因本土思潮而對支聯會反感，反而係有常委鬧丁子霖令我最反感，人哋（丁）真係無咗細路，佢係切膚之痛，你（常委） 憑乜鬧佢，相關人士依家仲係常委，辭咗職然後選返入去（常委會）， 仲係高位」。故當他2017年辭去人權組織工作後，就再沒有參與維園集會。

張文龍於2004年首次參與「六四」燭光晚會，當時他是一名中四學生。（張文龍提供）

不認同平反 倡以國際法庭追究責任

支聯會由創會至今，仍沿用「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」為五大綱領，其中「平反八九民運」和 「建設民主中國」近年備受質疑，有本土青年認為港人無責任為中國建設民主，張文龍和巫堃泰亦坦言不認同上述兩個口號。

巫堃泰認為要求政權「平反」的想法相當「小農」，猶如庶民希望政權突然變得開明，然後為人民翻案。張文龍認同巫的說法，「點解爭取民主嘅人，走去要求一個超然嘅政權開恩，好似皇帝咁諗通咗之後幫你平反，如果覺得當時學生係啱嘅話，唔應該用『平反』」 。

巫、張二人認為不應「平反」，應透過國際法庭追究鎮壓者責任，達至「轉型正義」，「『轉型正義』係好明確嘅過程，透過成立特別法庭或人權法庭，審判違反人類罪嘅犯人，台灣、西班牙都有咁做，但做得唔好，追究責任方向一定正確，但『平反』就係將自己、將公民擺喺一個弱者嘅位置」。

至於「建設民主中國」，巫堃泰認為這對香港人而言責任太大，他直言現時連維護香港自由也岌岌可危，「人每日只得24個鐘，係爭取都為咗香港爭取先！」對於有講法指出，中國擁有民主，香港才有可能得到民主，巫以國際例子反駁有關講法，指縱觀現時實行中央地方制和非聯邦制的國家和政權，普遍位於該國邊緣或不同族裔的地方政府也是遭到打壓。他以直布羅陀為例，即使其主權國英國的民主水平相當高，但直布羅陀所享的公民權利卻是較英國本土次一等。

巫堃泰（左）和張文龍（右）今年將與尖沙咀文化中心旁邊的自由戰士像下，發起六四集會。（龔嘉盛攝）

集會邀理大民主牆風波主角發言

巫堃泰去年在尖沙咀文化中心旁邊的自由戰士像下，發起六四集會，約200人出席；今年他與張文龍等志同道合的朋友於同一地方舉辦集會，巫表示今次已花2000多元向文化中心租場，並向警方申請不反對通知書，料今年同樣約有200人參與。他表示，今次會邀請一些被打壓的青年和學生發言，包括因理大民主牆風波被校方重判120小時社會服務令的理大校董會本科生學生代表李傲然等人，前銅鑼灣書店店長林榮基亦將會以影片形式發言。

他們表示，集會除了希望提供另一悼念六四的平台，也盼更照顧本土聲音，在當前絕望的政治環境，透過結集一群遭政權打壓的年輕人和學生，鼓勵香港人不要放棄追求民主的心。

張文龍（右）因支聯會於2013年以「愛國愛民」為口號，而決定不再出席維園燭光晚會。（龔嘉盛攝）