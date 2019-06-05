社企開班教升級再造設計　港孩學做紙皮漫畫、製作推硬幣機

社企再生玩具店除了回收二手玩具、賦予舊玩具第二生命，過往亦多次舉辦動手造玩具的工作坊。在接下來的暑假，機構將推出四個暑期課程，希望將升級再造的概念融入課程內，以更貼合小朋友的興趣。

「之前我們的動手造課程都是造玩具，覆蓋的層面不夠廣。」再生玩具店合伙人黃映彤說，小朋友的興趣或在藝術、科學、工程、數學等方面，故希望可將升級再造的概念與其他元素融合，以貼合不同小朋友的興趣。



今次四個即將推出的課程分別為創意藝術、STEM教育、設計思維及社會問題。創意藝術的課程將融合升級再造的概念，與小朋友創作如紙皮漫畫、環保曼陀羅、立體水彩畫等手工藝品；而融合STEM教育的課程則會製作推硬幣機，讓小朋友設計、製作、打磨及學習運輸帶的結構及運用。

再生玩具店合伙人黃映彤說，希望可將升級再造的概念與其他元素融合，以貼合不同小朋友的興趣。(受訪者提供)

至於設計思維的課程，會以解決、改善不同類型的資源浪費問題為目標，參加者進行調查後，會以回收、升級再造的方法，設計出以人為本的產品或服務，再供途人試用。另外，以社會問題為題的課程將以住屋、人口老化為主題，讓參加者進行實地訪談、了解使用者的需要後，設計出不同的模型，呈現出真實的社會狀況。對6至12歲的兒童來說，這兩個課程的主題看似較深奧，但黃映彤直言日常生活皆離不開設計和社會議題：「希望小朋友在年紀小的時候，已可接觸到這些議題，這樣會有助他們的發展。」

黃映彤直言日常生活皆離不開設計和社會議題，希望小朋友在年紀小的時候接觸到。(受訪者提供)

課程將由7月中開始，每班皆有6至10個名額，黃映彤指6月15日前報名可享早鳥優惠。

課程詳情：

https://www.facebook.com/AnewToys/

報名方法：

https://forms.gle/qUYXSki76uszVpS26