【屯門阿伯樂園】直擊屯門公園短裙大媽熱舞　老伯：當佢哋係女友

屯門公園遭大媽攻陷，網上流傳片段，一名操普通話身穿緊身衣的女子於屯門公園大跳辣舞，其後更與一名老伯貼身共舞，老伯反白眼伸脷狀甚享受。相關頻道亦上載多條大媽表演片段，部分圍觀人士更即時打賞。大媽表演嚴重影響區內人士使用公園設施。現場有圍觀阿伯直言，「正常吖，你睇場show要畀錢吖！我當佢哋全部都係我女朋友！」

大媽表演不乏打賞人士。（余睿菁攝）

老伯：啲關係仲好過屋企人！

記者到場觀察，屯門公園內約有十個大媽歌唱團，部分表演團體有較多觀眾，觀看的人主要為老人家。現場一名王伯稱，看表演打賞非常正常，「一封利是仔，唔岀奇吖」又稱對方沒有強逼圍觀人士打賞，有時候有表演者更會當場派啤酒、汽水及零食給聽眾。王伯表示，表演者非常關心觀眾，稱有觀眾入醫院，家人未去前往探望，表演者已經率先到醫院探望，形容「啲關係仲好過屋企人呀！」記者現場所見，有伯伯會圍著表演者跳舞，有些表演者只唱半首歌已有最少七個觀眾打賞。

現場一名表演者大媽「雯雯」稱，自己於荃灣區居住，基本上每天都會前來唱歌。她稱沒有被觀眾摸，只是唱歌，當獲得打賞會覺得開心，自己亦會給酒或水觀眾飲 ，強調不是賣，只是有人可能會給「心意費」。

網上有頻道上載多條大媽於屯門公園表演片段，其中一條片中，一名叫「娜娜」的女子身穿白色緊身衣，配合歌曲扭腰擺動，又伸腳自摸邊唱邊跳，其後一名老伯加入，該名女子與老伯大跳辣身舞，老伯反白眼兼伸脷，老伯亦有打賞利是。同一頻道亦有多名女子表演唱歌跳舞，當中不少表演者均獲得打賞，部分伯伯會付20元至100元不等，亦有婆婆打賞利是給表演者。

外判保安大部份時間則沒有理會表演人士。（余睿菁攝） 外判保安未有理會 在場有身穿黑衣的康文署外判保安，記者所見他們未有積極驅趕表演人士，當多人圍觀時會上前控制場面，但大部份時間則沒有理會表演人士。期間有兩名軍裝警員到場，指收到噪音投訴，並檢查在場人士身份證。

家長：避開大媽唱歌地方

屯門公園共有七個遊玩主題區，園內有爬蟲館及遊樂設施，不少家長會帶同小朋友特地到場。有居住屯門10年家長黎生趁假日帶兒子到爬蟲館，他表示會盡量與小朋友行避開大媽唱歌地方，覺得「呢度有啲吾正經」，但他未認為需要取消，因為「阿伯都要有娛樂。」

網上有針對屯門公園大媽成立的「踢走色情大媽歌舞搵食團」群組，群組內有不少家長投訴，指經過屯門公園時看到涼亭被人霸佔唱歌，兼非常嘈炒，帶小朋友前往亦需多加考慮。有群組成員則表示，「真心唔明點解啲阿叔會一舊（100元）一舊咁派」