【逃犯條例】中大生擺街站遇滋擾襲擊　政政系會：譴責暴力行為

民陣將於明日發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，不少組織都於各區設置街站，呼籲市民明日出席。中大反送中關注組及學生會政治與行政學系系會今於上水擺行站時，被一名疑持不同政見的男子滋擾，系會成員指已就事件報警，並譴責有關暴力行為。

中大反送中關注組及學生會政治與行政學系系會成員馬活言指，今午與約10名同學於上水港鐵站A4出口天橋上，就修訂逃犯條例設街站，派發傳單。下午約五時，一名年約4、50歲的中年男子於一名同學手上接過傳單後，疑不滿單張上的內容，折返街站，並將揉成一團的傳單擲向街站桌子：「我們本來也不打算理會，但後來他走近另一位派發單張的同學，一手將其手上的單張全數拍掉在地上。」

一名年約4、50歲的中年男子於同學手上接過傳單後，疑不滿單張上的內容，折返街站並將揉成一團的傳單擲向街站桌子。(馬活言提供)

事件引來同學注意後，男子向上水廣場方向逃去，並跑到廣場樓下的巴士站。馬活言指自己與同學曾追着該男子，但他最後登上巴士離開。

男子向上水廣場方向逃去，並登上巴士離開。(馬活言提供)

中大反送中關注組及學生會政治與行政學系系會成員馬活言指，系會譴責任何形式的暴力行為。(馬活言提供)

馬活言指涉事同學未有受傷，但受了驚嚇，已馬上就事件報警備案：「系會譴責任何形式的暴力行為，即使大家的政見不一樣。」他又指，過去幾天關注組都有在不同的地方，設置了幾個「反送中」街站，今天是首次遇上肢體、暴力騷擾。

男成員遇襲後頸部紅腫。（受訪者提供） 鑽石山街站男生被叉頸 施襲者：食鹽多過你食米 另外於傍晚時分，再有關注組成員於街站被人叉頸導致受傷，約8名中大反送中關注組成員，傍晚於鑽石山近龍蟠苑港鐵站出口擺放街站派傳單，當時成員以揚聲器呼籲市民參與遊行，突然一名帶鴨咀帽的中年男子上前指他們大聲擾民，成員指當時打算搬到約10多米外的荷里活廣場對開繼續擺街站，惟男子仍不斷指罵，聲稱如他們繼續使用揚聲器就會報警，又向成員表示「食鹽多過你食米」，其後男子撞向一名男成員，並用右手叉向男成員頸部。其後有慈雲山建設力量成員及市民圍住該名男子並與男子理論，男子後來往龍蟠苑離開。男成員遇襲後頸部紅腫，但成員表示決定不追究，因不想於遊行前令人分散對反修例的訴求。