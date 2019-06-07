【逃犯條例】大學生關注組落區派傳單：可能真的是End Game

政府提出修訂《逃犯條例》，事件引起社會及國際關注，而民陣聯同民主派立法會議員將於周日（9日）在銅鑼灣發起大遊行反對修例。近日，數十名大學生自發組成關注組，印刷萬份宣傳單張，落區舉行十多次街站，向公眾講解反對修例的理據，呼籲公眾參與周日舉行的大遊行。

大學生發起關注組 落區反修例

《逃犯條例》修訂一事引起社會極大迴響，早前有不同界別人士發起網上聯署反對修例，而這幾天有學生不再停留於網上宣傳，自發組成反修例關注組，走入社區接觸大眾。約70名中文大學及香港大學學生近日分別組成了「中大反送中關注組」及「香港大學反送中關注組」，走入社區舉辦街站，向途人解釋反對修訂《逃犯條例》的理據，並呼籲公眾參與周日的反對修例遊行。

70名中大及港大學生發起「反送中關注組」，今日於中環設街站，向途人講解反對修例之理據，並呼籲公眾出席後日（6月9日）的遊行。（廖俊升攝）

關心社會不只是學生會責任 「是所有人的事」

今日（7日）中午，「中大反送中關注組」及「香港大學反送中關注組」帶備宣傳單張及旗幟到港鐵中環站外開設街站，向途人講解反對修例的理由。「中大反送中關注組」成員羅同學說，他們由70名普通學生組成，「大部分都是普通熱心同學，沒有上莊（參選學生組織）而又想幫手。」他認為，關心社會並非只是學生會的責任，「這是所有人的事，上莊的人可以在特別的崗位做事，但反過來說，不上莊的人也可以做些普通事。」

羅同學向途人宣傳時表示，中國三聚氰胺毒奶粉事件中「結石寶寶」的家長，由原告變成被告，反映中國司法制度不公義，若通過修訂《逃犯條例》香港司法將步中國後塵。（廖俊升攝）

無懼滋擾 平靜應對

這群毅然走到街頭宣傳反修例的學生，並沒有組織背景，羅同學直言今次爭議頗大，幾天來街站都受到滋擾，但他不擔心，「通常都是責罵和恐嚇等的言語滋擾，我們的應對方法就是多謝他們的意見，請他們離開。你有你鬧，我有我派，各不相干。」

港鐵中環站A出口的天橋上途人眾多，但不少是外籍人士。（廖俊升攝）

成立不足一星期 辦十場街站、派近萬份傳單

兩個關注組成立不足一星期已經開設了大約十場街站，羅同學指，他們早幾天已派出約五千份單張，「我們自己設計了單張，昨日又印了一萬份，已經派出了四千份，估計剩餘六千份會在今天派完。」他續指，關組注未來會製作一些宣傳影片，講解反修例的重要，而遊行那一天就會跟隨學生會遊行。

羅同學指，關注組有內部分工，包括了專責設計的同學，關注組的傳單也是由他們所設計。（廖俊升攝）

擔心修例影響新聞自由 牽連衣食住行

「對於普羅大眾，大部分人覺得自己奉公守法，但這卻是影響著衣食住行的事。」羅同學說，修例最大影響是影響新聞自由，「如果沙中線工程醜聞沒有傳媒揭發和監督，公眾是不可能得知，但通過修例後，一經報道，新聞工作者就可能會被指控和引渡。」他解釋，目前中國政府在大陸隻手遮天，沒有傳媒監察，人民亦不能得知真相，「通過修例後的香港也可能相同，可能會吃地溝油、住豆腐渣工程的大樓，到豆腐渣地鐵站，但都沒有人知道，到時有傷亡又如何追究呢？」

關注組希望香港人明天站出來守護香港。（廖俊升攝）

憂再無遊行機會 關注組呼籲港人站出來

《逃犯條例》修訂案將於本月12日的立法會大會上審議，民陣於周日（9日）發起遊行反修例，關注組擔心這次是香港最後一次大型遊行示威，「所謂兩邊（中、港）都有的法例才會動用這條條例，那麼如果香港修訂了一條顛覆國家的罪名，香港審完，在香港不入罪，帶你上大陸再審，審至入罪為止，屆時舉辦遊行也可能犯法，今次可能是最後一次呼籲遊行而不會被拘捕。」羅同學呼籲公眾出席今次遊行反對修例，「可能真的是End Game，以後想打都不能打，香港人一定要站出來。」