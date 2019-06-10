【逃犯條例】CALL4VAN、100毛等機構6.12罷工罷市：香港背水一戰

民陣發起的反修訂《逃犯條例》大遊行，獲逾百萬人上街抗議，政府卻堅持周三（6月12日）將修例交上立法會大會二讀，各界今日號召周三罷工，包括毛記電視、《100毛》和客貨車app「CALL4VAN」、前港姐譚小環經營的「渣哥」、藝術家工會等紛紛宣布6月12日罷工，並呼籲各商戶及員工加入罷市行列，形容是「背水一戰」。

毛記電視、《100毛》創辦人林日曦亦在Facebook宣布，6月12日公司停運一日，同事無需上班，並寫道：「希望香港快啲好返」。他感嘆「人大咗」，常常會想很多事情做了有沒有用，「反對有冇用」、「遊行有冇用」、「嗌救命有冇用」。然而，就算這次罷市「可能都係冇乜用」，也不想再思考成效問題，只「希望香港快啲好返」。

客貨車app「CALL4VAN」宣布由6月12日起停止運作，並呼籲各商戶及員工加入罷市行列。店主稱，仍欠眾籌朋友債務，「我仲記得，容許我繼續爭多陣，有拖冇欠」。

前港姐譚小環經營的「渣哥一九九六」亦加入罷市，決定當日拉閘停業一日。該店方稱，「我哋一直最在乎嘅，就係嗰浸『香港味』」。但呢浸味成日俾人越吹越淡，我哋怕有朝一日，香港唔再似香港，香港人唔再似香港人，香港小食唔再似香港小食」。

位於觀塘中醫診所「懸壺善學堂」亦宣布，6月10日至6月12日《逃犯條例》二讀前，由每位醫師及同事自由決定是否罷工，「其他醫師和姑娘是否上班，本人不會指示亦不負責，是否有同事能接聽電話回應查詢也無法保證。若診療等候時間受影響，冤有頭債有主請出來向踐踏市民意願、危害各位安危的中國香港特區政府追究。同時邀請各公司、機構、個人，勇於採取類似行動以回應。我亦慎重考慮是否要短期內結束一切商業性之業務。」

香港藝術家工會網上呼籲，全港藝術家罷工，「停止開會應酬交貨！以便支援任何行動」。其中，獲逾1萬名粉絲的「青春工藝」亦於網上宣布，6月12罷市。店方稱，「全港藝文界集結，反送中未成功？」，形容6月12日是「背水一戰」，又指連日創作不少標語和示威道具，不是為遊行到金鐘影完大合照就算，「政府一日未徹回條例，藝術家一日未得安寧！如果6月12日二讀通過會即時過埋三讀，各大行業已經有先峰帶頭, 全港市民同心罷工罷課罷市，以備支援反送中行動」。

「好鄰舍北區教會」亦宣布，從今日起罷工３日，並視乎 6月12日事態再決定後續安排。該教會斥責「政府唔理103萬民意，昨晚更以暴力對待示威者」，並指修訂《逃犯條例》會剝奪日後基層爭取權益的機會，因此堅決反對修例。該教會又呼籲各教會、社福、工商及學界響應罷工、罷課，「我哋呼籲喜愛呢個地方的你，能為昨晚警民衝突同理及扎心；又為你愛的地方，對抗邪惡勢力、奮戰到底」。

有不少人在網上制圖，呼籲在6月12日發起罷工罷課，亦有人自製表格收集罷工罷市的店舖名單，有網民指出，「我知道唔係個個想衝，但遊行完散又好無力，如果進行大數量罷工，能安全地癱瘓城市，逼政府面對群眾，再加入罷課、罷市，似乎係另一出路！」

各界罷工名單(持續更新) ：

（物流業）CALL4VAN 客貨車

（媒體）毛記電視、《100毛》

（藝術界）香港藝術家工會

（藝術界）「青春工藝」

（藝術界）「MYVOICE」

（藝術界）「草途木研社」

（飲食界）「渣哥一九九六」

（醫療界）中醫診所「懸壺善學堂」

（宗教界）「好鄰舍北區教會」

（工程界）福昌室內設計裝修

（工程界） 忠謙工程有限公司

（書店）「長頸鹿繪本館」

（教育界）「自然脈絡Natural Network」

（飲食界）Craft Coffee Roaster

（零售界）「叁拾士多」

（零售界）「AbouThai 阿布泰國生活百貨」

（珠寶零售界）「九鳥蛙古董館」

（網店）「Bun Bun Bunny」

（網店）「兔兔雜貨店」

（網店）「Love Love FRoG 青蛙愛漫遊」

（旅遊界）「GLO Travel」