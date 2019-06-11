【逃犯條例】90後寫字佬仿王羲之蘭亭寫序　6.12到添馬寫添馬賦

反修訂《逃犯條例》大遊行獲逾百萬名市民參與，惟政府堅持明日（12日）二讀修例，各界紛紛發起罷市、罷工、罷課，更廣邀市民到添馬公園「野餐」。其中擁逾6萬名粉絲的「Draword 畫字」90後寫字佬阿龍在網上宣布，將帶同「文房四寶」，仿傚書聖王羲之在蘭亭寫序，在添馬公園吟詩作對，並邀各方分享雅興。他語重心長，並親筆為港人寫下：「與其奢求政權良心發現，不如要求自己決心不滅」。

政府明日早上將進行二讀修訂《逃犯條例》，媒體《100毛》、電召APP「CALL4VAN」和至少400間商店紛紛發起罷工和罷市，另有逾70間中學發動聯署罷課。

阿龍在網上發文，表示明天會在添馬公園寫字。

慕昔日王羲之蘭亭寫序 今日仿古人在添馬作賦



「Draword 畫字」香港書法設計者阿龍宣布會罷課、罷市，暫停書法班，又稱「聽聞黃曆話六月十二係好日，畫字一直仰慕當年書聖王羲之喺蘭亭寫序，成就天下第一行書。而香港地，風光最好嘅地方莫過於添馬公園，雖無崇山峻嶺，卻能一覽維港美景；未必稱得上茂林修竹，但有大片茵茵綠草。所以我決定六月十二日拋開俗務，帶齊文房四寶，去公園寫返首添馬賦。奈何文采有限，各路人才如有佳句添綴，還望賜告，書成定當贈字以作謝禮」。他又提醒到場市民準備大量水、防曬、乾糧、防蚊設備、地蓆和雨具，以備不時之需。

阿龍指明天會帶齊文房四寶，於添馬公園寫添馬賦。

勇武抗爭 「可以理解」



阿龍向香港01表示，市民種種行動皆因政府漠視民意。他稱，6月9日亦有參與大遊行，見證103萬人反修訂《逃犯條例》的聲音，「數量比03年反《廿三條》遊行多逾一倍，當大家歷盡艱辛遊行發聲，但政府『劈頭』一句聲明堅持二讀，點叫人不氣憤？」他又認為，6月9日當晚一群年輕人的勇武抗爭是「可以理解」，「因大家都憤怒了，只可惜我是寫字人，手無搏雞之力，只好盡自己本分發聲」。

阿龍指與其奢求政權良心發現，不如要求自己決心不滅。

當修例通過 還可發表平反六四嗎？



阿龍以90後身分感嘆，本港政、社、經情況每況愈下，年輕人向上流空間愈來愈少，居住環境愈來愈差，當修例通過，「叫我們如何談將來？」他又稱，現時他仍可初心寫字，暢所欲言，「當修例通過，我擔心仍可以發表『平反六四』嗎？」，未來恐怕大家對這個家愈來愈心淡，歸屬感愈來愈下降。

未來抗爭仍「長路漫漫」



阿龍又希望市民大眾為香港未來，做好自己本分，「目標一致，槍口對外」，並強調今次雖然「民意大爆發」時刻，但不論成敗與否，未來抗爭仍「長路漫漫」。他又親筆為港人寫下：「與其奢求政權良心發現，不如要求自己決心不滅」。