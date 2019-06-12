【逃犯條例】叮叮老香港辦館再罷市　創辦人嘆香港已不宜居住

周日反修例遊行過後，立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂，有市民自昨晚起於立法會外聚集，並籲大眾今日響應罷市、罷課行動，到立法會集會。有小店今日再響應罷市，負責人直言，看不見也想不通未來。

繼6月9日大遊行當日罷市後，位於小西灣的「叮叮老香港辦館」再表明今日暫停營業一天，並在社交平台上指看不見也想不通未來，直道：「如果有一天我們累了，甚至被消失了，只希望大家會體諒彼此都盡了力，或許公民教育的一頁會記錄著，無怨也無悔。」

叮叮老香港辦館在社交網站發文，表示今日會暫停營業一天。（圖片來源：叮叮老香港辦館IG）

創辦人李俊龍指，《逃犯條例》修訂令他擔心港人會失去言論自由，在內地司法制度不可信的情況下，反對修訂是要堅守最後一條防線：「過往曾有『洗頭艇』事件發生，內地可以隨意在你身上加上罪名，而現在通過修例，是將事情變得名正言順。」



6月9日的反對修訂《逃犯條例》大遊行他亦有出席，指認為是次遊行中，香港人顯得比以前更團結，惟他仍指，早於回歸過後，已覺得香港不再是一個適合居住的城市。「回歸前人人皆可安居樂業，但現時不但有人要住劏房，更有人沒有地方住。」李續道：「不但管治有問題，政策亦不是向一般市民出發，或改善他們的生活，政府已斷送了香港的優勢。」



叮叮老香港辦館主畏售賣香港舊玩具。（圖片來源：叮叮老香港辦館IG）

雖然如此，但對於香港的前景，李俊龍仍說「冇話灰唔灰」，認為香港人仍有能力的話，就要盡做：「自己滅聲的話，對方也不會停止進迫。」