【逃犯條例】曾屬日本災後救援組織　17歲港青自發擺設急救站　

政府恢復二讀修訂《逃犯條例》，大批市民聚集立法會附近，冀盡其所能表達反修例訴求。記者發現，經歷一晚通宵「持久戰」，在警民對峙緊張氣氛以外，現場亦出現不少「窩心」畫面。有數十位市民自發擺設物資急救站，冀守望相助支援示範者。而統籌物資急救站的負責人更是00後。他稱：「我出去衝可能會更好，但誰來當後勤支援呢？」

記者由昨晚(12日）八時起留守，現場出現零星起鬨，在今日凌晨時警方加設鐵馬和增用盾牌，令氣氛一度緊張，但整體而言大致平靜。踏入深夜期間，記者發現立法會附近各處有物資急救站，有不少年輕人穿梭人群派發水和乾糧，支援疲於奔命的示威者。

雖然年紀輕輕，但jason卻無懼衝突場面，希望能救助示威者。（李穎霖攝）

曾屬日本災後救援組織的尹政淳（Jason）只有17歲，是急救站的負責人之一，他指組織由數十位醫生、護士及合資格、有經驗的救護員自發組成，保管、發放市民捐贈的繃帶、紗布、生理鹽水等基本急救用品，以及水和乾糧。除了設急救站，部分成員亦會於立法會一帶巡邏，以便為受傷人士進行急救。雖然年紀輕輕，他笑言大家都很相信他的領導能力，過去在日本有多年賑災經驗，「與年長的隊員磨合不成問題」。

金鐘的物資站。（李穎霖攝）

小隊成立倉促，昨日才第一次會面，今日已經於海富中心附近運作。Jason指已就急救站的運作向警方、區議員及立法會議員作出交代，而物資站不收防具、藥物、針筒等物資，相信即使集會出現衝突，急救站亦不會被掃蕩。

前線的示威者留守立法會門外、添馬公園中，但Jason選擇留守一條馬路之隔的急救站，「我出去衝可能會更好，但誰來當後勤支援呢？」作為未成年人，面對示威人士衝擊、警察武力清場，各種未知的情況多少也會帶來恐懼，但他卻未為自己擔心太多：「比起恐懼，我更是擔心，擔心沒有血緣的兄弟姊妹、巴打絲打會受傷。」

前線的示威者留守立法會門外、添馬公園中，但Jason選擇留守一條馬路之隔的急救站。（李穎霖攝）

作為00後，他稱不少人認為他這一代對社會、政治冷感，皆因父母和學校的教育過於保護，亦只要求在成績和事業上名成利就。但他強調這一代都對香港有一份熱血和熱誠，以今次反修例而言，正可見證年輕一代關心香港未來。