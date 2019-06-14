【逃犯條例】政治冷感媽媽為保護女兒首參與示威：好似發咗一場夢

《逃犯條例》修訂爭議不斷，大批示威者於6月12日自發佔領金鐘政府總部，要求政府撤回相關修訂。上街示威的人不乏青年人，但也有為了子女而參與示威的父母。當中有一位政治冷感的媽媽在社交媒體記錄事件，引起迴響。陳女士（化名）接受記者訪問時說，在未參加612示威前，「我喺一個好懶嘅人，從來都唔關心政治。我一直都只係好努力去搵食，照顧屋企。覺得𠵱啲，係唔關我事，我無力量去做啲咩。」但走到現場後，她的想法轉變了。

陳女士（化名）形容，自己在6月12日像發了一場夢。「在夢中，我看到暴戾、不人道。我當時不在前線，只在後線。在發射催淚彈後，遠遠已經聞到濃烈刺鼻的味道，眼睛刺痛、打不開。我在後線已經感覺到不舒服，更要用生理鹽水洗眼。我不能想像在前排的市民、學生會是怎樣。」她說：「究竟個社會發生咗咩事，雖然我唔知香港應該係點，但唔應該係咁！」

受訪者在社交媒體上發表自身參加612示威後的紀錄。 （資料來源：受訪者的IG貼文）

親到示威現場 由政治冷感變關心時事

她說以前覺得政治不關她的事，自首次經歷示威現場後，才喚醒了她心中的一圑火。她首次走到示威現場，覺得香港死了，社會死了。她以前從不看電視新聞，至今日開始讀報，和子女一同收看電視新聞，願意花時間去了解更多。雖然她依舊對《逃犯條例》修訂沒有任何立場、意見，但她卻相當感激那些願意走出來的人，敬佩他們的勇氣——在知道有承擔法律責任的風險、甚至影響前途的情況之下，都肯出來表達意見。

612示威中，警方共發射了150枚催淚彈。（資料圖片／余俊亮攝）

同時，她指出希望其他香港市民都會因為這一群人，嘗試去了解為什麼他們會在這樣的前提下走到街上、他們心中那圑火從何而來。她指的理解，不只是單單收看電視，因為角度會流於單一，為了持平，她覺得要落場感受。她表示：「有啲事，唔感受過，係唔會知道。」對於年輕人上街示威，她表示：「香港嘅新一代、學生唔係人哋口中嘅廢青，佢哋願意行出嚟，唔係為咗搞事，只係佢哋真係愛香港。」她希望這一代人可以改變社會現況。

「他們願意走出嚟，唔係為咗搞事，只係佢哋真係愛香港！」陳女士（化名）說。（資料圖片）

參與612示威過後，陳女士反思自己過往沒有好好去了解社會。她成長後，經歷過九七回歸、香港的黃金年代，沒有經歷過這些的子女反而心中有圑大火。「我不知道這火從哪裡來，因為我從沒有教他們，反而是他們教回我，喚醒我的火。」她說，會參與後續活動，惟問到怕不怕被拘捕時，她則回應說不擔心要承擔責任，反而擔心子女因為參與示威會斷送前途。「但若不幸被捕，只要他們覺得是值得，那就是一個好經歷。」