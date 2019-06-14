【逃犯條例】看警方金鐘武力清場畫面　森美感震撼：開唔到心！

森美今日（14/6）以「捐血宣傳大使」身份出席由香港電台與香港紅十字會第二年攜手合辦的「熱血港台@世界捐血者日」2019啟動儀式，呼籲大眾一起捐血救人。森美表示：「細個嘅時候喺婆婆度住，見到舅父捐血捐到有個獎勵木牌，後尾先知道呢個牌要捐夠2百次先有，原來先知道佢捐咗咁多血，再加上我出世嘅時候，媽咪大量出血，當時需要輸血先冇事，咁所以呢兩樣嘢令我去捐血嘅原因，因為冇大家嘅捐血，我可能都出唔到世。」

森美呼籲港人記得在7月2日前登記做選民，為香港未來前途出一分力。（劉智源攝）

提到最近香港特區政府就《逃犯條例》修訂引發大規模示威，日前警方在金鐘武力清場，不惜用橡膠子彈及催淚煙等武器驅趕示威者，森美哽咽表示：「畫面係好震撼，最牽動我情緒係我身邊年紀比較大嘅爸爸，佢講返俾我聽佢親歷其境嘅時候，佢嘅眼淚不停咁流，我見到一個大男人幾十歲，比我年仲要大，佢講返當時嘅情景時，喺我面前流眼淚，就更加觸動到我，畫面好多時候俾我睇到係震撼，但真係觸動到我嘅心就係你身邊嘅人嘅情，我覺得香港人最靚嘅地方就係，人與人之間嗰種關懷，佢更講俾我聽，佢在陣壓現場與年青人之間扶持嘅愛，喺我信仰之中愛是很重要。」

森美認為港府有太多可行方法可做，不應強行通過草案修訂，應該聽取民意後才決定。（劉智源攝）

（現在心情平伏啲嗎？）森美傷感直言：「相信與好多香港人一樣傷心同痛心，平伏嘅希望將來會係點，希望可以在和平當中，大家都能爭取到大家想爭取嘅嘢，呢樣嘢都好緊要，好似我哋平時做節目都會好開心，就好似尋日香港嘅聽眾玩唔到，開唔到心，咁我哋就轉咗節目做嘢嘅形式，叫大家將自己嘅歌點俾香港聽啦，聽眾就講佢哋心中嘅說話，我哋就代佢哋讀出心聲，我哋覺得嗰日刻係可以舒緩沉重心情，希望大家能在自己嘅崗位做到最好。」