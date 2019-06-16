【逃犯條例】示威衝突影像現港島街頭　大學生盼溫層以外關注

港島多處出現上周三（12日）示烕及警民衝突的圖像，充斥在電車路旁、法院對面、樓梯和暗巷。圖像由數名市民自發張貼，雖然有機會觸犯法例，圖像有機會一日後被清除，但他們表示，希望透過實體影像，向莫不關心的市民，講述6月12日警民衝突事件，爭取更多關注。 「同溫層的我們或許會在telegram，甚至現場目睹（警方）施暴的過程，但當主流傳媒，尤其大台新聞隻字不提，彷彿甚麼也沒有發生。我們要反客為主，利用屏幕以外的公共空間作為媒介，告知公眾，就成為我們的責任。」

大型影像裝置由數名市民自發張貼，他們人數屈指可數，大部分是有藝術、文化背景的大學生。其中一位市民Alan(化名)表示，因為人手所限，他們暫時只在港島六個地方張貼圖像，分佈鰂魚涌、北角、金鐘及中環一些私人物業、政府地方及傳統「深紅」屋村內。未來，他們亦計劃在更多地方張貼。

港島多處出現6月12日警民衝突的圖像。（受訪者提供）

港島六處 張貼警民衝突影像

這些影像大部分訴諸警方使用武力的場面 ，如兩名警察對示威者揮拳，全幅武裝的警方向示威者施放胡椒噴霧、揮動警棍等，而示威者則開雨傘阻擋。Alan表示： 「可以見到雙方嘅實力懸殊，面對警方武力行為，只有少部分人拎傘。」

Alan指，他們對政府事後傲慢的態度極不滿，認為在情在理亦說不過去，「示威者用咁低武力，警方竟然出動橡膠子彈對付手無寸鐵、零裝備的市民，有好多片段都影到，所以好憤怒、震驚。」

望溫層以外關注

Alan表示，他們受法國藝術家JR啟發，對方以不同行動，喚起城市人關心不同社會議題。而現時社會上已有不少人講述《逃犯條例》修訂的資訊，分析利害，他們希望透過更多方法，在視覺角度，呈現6月12日警民衝突的過程，令更多人關注。

「全港唔同嘅人，本身莫不關心嘅人，甚至支持送中嘅人，可唔可以ingore你嘅政治立場，用人性去睇警方點樣使用武力，向示威者施襲？」

更令Alan感觸的，是他在示威撤退途中，見到在不同地方有很多不聞不問的市民經過，感到很心痛。「感覺很渺茫，冇人守護，再係咁落去，本來香港已淪陷緊，只會消亡得更快。」

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不怕風險 更多地方張貼

他們相信，這些影像也應該在公共領域展示和傳播，而他們希望在自己崗位出力，為社會作出少少貢獻。

塗鴉等行為在香港有機會觸犯法例，Alan卻說他們不擔心，「對比前線朋友，我哋微不足道，承擔風險細好多，擔心亦細好多 。」他們亦希望實體圖像能為在金鐘參加示威的同路人帶來鼓勵，「係象徵符號，凝聚記憶、精神，轉化成藝術去表達。」