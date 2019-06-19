【生態大災難】水口、汀角等沙白近絶跡　環團倡摸蜆太細隻應放生

位於大嶼山的塘福和石壁之間的水口，近年成為市民摸蜆「聖地」，前來挖蜆的遊客愈來愈多，當地生態恐受威脅。有環保團體自去年起在水口對蜆類進行生態調查，發現其中一種蜆類「沙白」在三十年間大量消失，亦有市民指，另一掘蜆熱點的大埔汀角近十年間已不覺「沙白」蹤影。 環保團體打算，於今個夏天向市民派發蜆類保育尺，供市民量度蜆類尺寸，鼓勵放生未及蜆類保育尺標準的蜆隻，讓生態環境得以保護。

環保團體世界自然基金會香港分會（WWF）去年9月起開展「環保基金－－發掘水口」計劃，他們向公眾招募生態調查義工，每月定期協助調查水口的蜆隻數量及大小，收集水口泥灘的生態數據。直至目前為止，從生態調查結果中發現，水口有大約十至二十種蜆類，當中又以文蛤（沙白）、簾蛤（三角蜆）、青蛤（紅口蜆）、加夫蛤及綴錦蛤（菲律賓蛤仔）最為常見。項目主任彭莉恩指，80年代曾有學者在水口做研究，指當時的蜆類以沙白為主，惟相隔數十年後，現時在水口已難找到沙白蹤影，現在水口的主要蜆類以青蛤為主。

水口位於大嶼山的塘福和石壁之間，近年間成為市民摸蜆「聖地」。（黃偉民攝）

香港首個蜆類生態調查

彭莉恩解釋，由於過去從未有人在水口進行正式的生態調查，期望是次調查能為水口的蜆類數據庫建立基礎，「現在的調查就是為自然環境影一張『snapshot』，紀錄下現時的健康狀況，方便日後再做調查時候比對，了解日後環境的變化。」項目歸納出亞洲常見的蜆類品種、建議採集尺寸及生理成熟期，再與學者﹑水口當地居民共同製作出香港首套掘蜆守則及蜆類保育尺，在水口當地四間士多向遊客派發工具，協助他們在掘蜆時量度水口蜆類體形。

WWF向公眾招募生態調查義工，每月定期協助調查水口的蜆隻數量及大小，收集水口泥灘的生態數據。（黃偉民攝）

彭莉恩鼓勵市民在採蜆時，如遇上比保育尺小的蜆類就應放生，如不建議取走身長少於4厘米的「沙白」等，「市民好多時會去海岸邊進行休閒活動，但如何親親大自然的同時，又不會對環境造成大影響，這是需要學習的課題。」

彭莉恩又補充，蜆類與貝類同為濾食性動物（以過濾方式攝食水中浮游生物的動物），在海中負責吸食懸浮物，能夠保持水質清徹，同時避免造成海中過多營養，減少紅潮出現。

挖蜆犯法嗎？ 水口雖然早年於「南大嶼海岸分區計劃大綱圖」被劃為海岸保護區，但規劃署對該處破壞環境的行為卻沒有執法權。目前香港政府對許多掘蜆熱點並沒有規管，但放眼美國華盛頓州，當地法律規定，掘蜆者需要先向政府購買由14至17美元不等採集蜆類許可證，在開放海灘挖掘，每天亦只能挖掘一定數量的蜆類，以規管當地的挖蜆活動。

沙白（右）已幾近在水口絶跡。（資料圖片）

當地原居民：石蠔區亂成一團

三家姐是大嶼山原居民，她在水口村營運士多「花園屋茶座」逾四十年，是與WWF合作派發保育尺的士多之一。她表示，掘蜆潮自2011年興起，她於是趁勢在士多出租掘蜆工具，如沙鏟及桶等，方便遊客使用，「過去我都會忠告遊客，太小的蜆不要拿走，教他們放生某些蜆，多數人會聽意見，但始終有人會不捨得丟棄。」

三家姐稱，祖先一輩在水口村居住近300年，她一家也是生於水口，取於水口，兒時經常赤腳與家人走出水口灘取蜆類、蠔類食用，惟近年這幅光景卻出現了變化，「以前行出沙灘有石蠔區，依家懷疑多人來玩，嫌棄石蠔區會割損人，把石蠔搬得東一個西一個，周圍都散開了，以前不穿鞋都可以行，因為見到石蠔會避得開，現在卻亂成一團。」

不少人假日會掘蜆，由於人數眾多，令生態受破壞，有些香港蜆種如沙白（左）已幾近絶跡。（黃文軒攝）

數十年前大埔汀角 沙白近手掌般大

除了水口，香港還有多處市民掘蜆熱點，如馬鞍山星沙灣、東涌灣等地。其中大埔的汀角也是不少市民愛到的掘蜆之地。記者在平日到現場觀察，發現中午時段已有近三十名市民在掘蜆。劉生一家為了體驗一年一度的掘蜆活動，這天特地從元朗開車過來。他說自小時候起，掘蜆已是每年的活動，「小時候由叔叔帶我們來玩，游游龍舟水，現在就由我帶我女兒老婆來玩。」

汀角近年成為大批市民湧入的掘蜆聖地，劉生也見證了汀角的變化，「十多年前隨手拈來就是一個大沙白，有一隻手掌般大，現在找遍全個汀角也沒有一個。」他對於有環保機構推出保育尺表示歡迎，「我們掘到小的蜆都會放生，不然對生態會造成好大破壞。」