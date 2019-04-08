港燈上環「智惜用電生活廊」 深化認識低碳智慧城市發展

位於上環水坑口街的「智惜用電生活廊」今年年初完成翻新，並開放予公眾人士參觀，冀進一步加深社會各界對應對氣侯變化及低碳智慧城市發展的認識。生活廊設有多媒體展示、互動遊戲及STEAM工作坊等。 港燈期望利用多媒體及互動設施，並透過生動有趣的導賞團向公眾傳達有關港燈歷史及發展、電力系統、應對氣侯變化、可再生能源、低碳智慧城市及「智惜用電服務」等資訊。 港燈董事總經理尹志田日前化身導賞員，親自接待加入了港燈「綠得開心學校」計劃的其中兩間學校的中小學生，向同學們介紹在生活廊內推廣的各項訊息，分享自己在這方面的經驗和實踐。

「智惜用電生活廊」位於上環水坑口街，前身是港燈的繳費中心。(港燈提供)

展示不同類型太陽能發電光伏板

尹志田表示，港燈設立「智惜用電生活廊」，並在其中加入了多媒體與互動設施，希望以深入淺出又輕鬆的手法，帶出各種應對氣侯變化及智慧城市的最新資訊，令不同年齡層的市民更容易去認識「智惜用電」的重要性，啟發大家一同為保護環境、應對氣侯變化及構建香港成低碳智慧城市多出一分力。

「智惜用電生活廊」樓高五層。地下以「港燈．香港背後的動力」為主題，介紹港燈逐步以天然氣取代燃煤發電，以減少碳排放及應對氣候變化；亦有關於港燈歷史、電力系統等資訊。

至於一樓及二樓分別以「可再生能源」及「智慧城市」為主題，三樓則介紹「智惜用電服務」的四個基金和三項服務的內容，同層並展示出多款不同類型之太陽能發電光伏板。四樓則用作為「智惜用電互動空間」，是港燈與參觀人士緊密溝通及聯系，舉行活動或聚會的場地。

穿上「智惜電用電大使」制服的尹志田化身星級導賞員，與同學們展示同心協力完成風車模型。(港燈提供)