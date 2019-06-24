【逃犯條例】一文睇清各私院接收傷者指引　病人特別情況或被披露

《逃犯條例》修訂惹社會爭議，6月12日的警民衝突更有多名示威者受傷。荃灣港安醫院承認，曾接到示威者求醫，並將病人轉介至仁濟醫院後報警，病人抵仁濟醫院時即被捕，引起各界對病人私隱和私家醫院措施的關注。記者發現，多家醫院對急症求診各有特別措施，包括法國醫院不處理涉及警務、刑事或交通意外傷者。

香港01今報道繼港安醫院事件後，最近網上瘋傳消息，俗稱「九龍法國醫院」的聖德肋撒醫院同樣被指拒收示威者，引起社會熱議私家醫院對求診病人的措施。記者發現院內張貼告示指，「本院不會提供急症室服務，如需急症服務，請往伊利沙伯醫院」，又指該醫院不處理涉及警務或刑事者，「會轉送或轉介涉及警務、刑事或交通意外的傷者往醫管局轄下醫院處理」，而院方護士指該措施為院方一貫做法，認為與近日示威無關。另外記者翻查多間私家醫院的求診指引，發現當中措施各異。

聖德肋撒醫院貼出通告指，不會提供急症室服務。（梁銘康攝）

荃灣港安醫院及香港港安醫院

港安醫院稱，據2018年更新的入院指引，醫院不適宜處理嚴重創傷個案，如懷疑斬人、懷疑車禍、懷疑槍傷、墮樓等，以及懷疑與法律訴訟有關個案。除此之外，受醫療設備所限，院方未能處理有自殺或暴力傾向、精神狀況不穩定、服用過量精神科藥物、酗酒或濫用藥物，以及確診或懷疑患有SARS非典型肺炎或禽流感的病人。但院方會先為病人提供急救及基本治療，確定病人情況穩定後，才會建議轉介至附近公立醫院。

院方又強調，針對平衡病人私隱與配合警方調查的疑慮，院方認為沒有清晰指引，並指因沒有駐院警察，需要靠前線醫護人員判斷是否通報警方，當中存在灰色地帶，容易令前線醫護人員混淆。

仁安醫院因沒有駐院警察及不設精神科病房，只可提供基本急救治療。（仁安醫院官網）

仁安醫院

具急症室服務的仁安醫院指，因沒有駐院警察及不設精神科病房，只可提供基本急救治療，若病人涉及以下情況：交通意外及需要警方處理、刑事案件及需警方跟進、意圖自殺、精神病患者 (例如：有暴力傾向)等，病者需前往醫院管理局轄下的公立醫院急症室求診。

浸會醫院列明病人私隱資訊。（浸信會醫院官網）

嘉諾撒醫院

嘉諾撒醫院因沒有急症室服務，如病人需要有關服務，當值醫生將會安排病人轉介到附近的醫管局轄下醫院。

浸信會醫院

浸信會醫院因有24小時門診，沒有公布特別病人措施，但強調院方注重病人私隱，除非個案涉及公眾衛生情況需按規定向衛生署呈報，否則不會向外披露病人資料。不過，記者發現在其官網上註明，病人資料可能會被交予以下人士或機構：其他醫生 / 醫療人員作有關醫療服務之用、法庭 (如被傳訊) 或法律指定的其他人士、衞生署 (如有需要)，以及院方統計及審核用途。

養和醫院病人私隱指引。（養和醫院官網）

養和醫院

養和醫院設有24小時門診，當有病情危急的病人求醫會提供即時急救，再視乎實際情況而決定是否轉介病人到就近公立醫院急症室作治療。院方官網強調，病人有私隱及保密權，除非得到病人同意，所有醫護人員應盡可能對在診治過程中收集到的任何資料予以保密。「不過，醫生會將病人資料透露予其他參與治療的醫護人員，以協助治理。在特殊情形下，若醫生懷疑病人涉及非法活動，亦可將病人資料向有關當局透露」。

港怡醫院

港怡醫院設24小時門診及急症室服務，為患有普通或嚴重狀況的病人提供即時適當治療及護理，情況緊急的病人將獲優先診治。