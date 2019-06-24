【逃犯條例】法國醫院拒收刑事者　護士：張貼已久　陳沛然難接受

反修訂《逃犯條例》風波近日蔓延多間私家醫院。繼荃灣港安醫院爆出拒醫示威者，轉介對方到仁濟醫院求診兼報警，「九龍法國醫院」亦被揭拒絕處理涉及警務或刑事者，傷者需轉介往醫管局轄下的公營醫院處理。惟有醫護人士稱，其為私家醫院一貫做法。但有立法會議員認為，任何醫院都必須「小心處理每一位傷者」，亦需盡其醫者責任。

最近網上瘋傳消息，俗稱「九龍法國醫院」的聖德肋撒醫院張貼告示指，「本院不會提供急症室服務，如需急症服務，請往伊利沙伯醫院」，又指該醫院不處理涉及警務或刑事者，傷者需轉介往醫管局轄下醫院處理，疑與近日反修訂《逃犯條例》示威有關。記者已前往醫院發現在門診部的登記處張貼多張有關通告，另有一張貼通告，指明「本院會轉送或轉介涉及警務、刑事或交通意外的傷者往醫管局轄下醫院處理」。而院方護士稱通告張貼已久，「你看膠紙都黃了」，強調跟與近日示威無關。記者正向院方了解。

最近網上瘋傳消息，聖德肋撒醫院疑拒醫示威者。（網上圖片）

​救護員會主席：私院常見做法



救護員會主席李偉孝稱，以過去多年經驗，私家醫院將警務、刑事或交通意外的傷者轉介往醫管局轄下醫院處理，是「多間私家醫院的常見做法」，「並非近日才出現」，又認為疑因近日示威活動，「才令有關做法變得敏感」。他又補充，傷者如到私家醫院求診，護士會問及「發生咩事，點解受傷」，如懷疑當中涉及警務、刑事或交通意外就會轉介傷者到公營醫院處理。



陳沛然：個人不能接受

立法會醫學界議員陳沛然向香港01稱，單從院方拒收某類病人的做法表示「不理想」，「以我個人而言，不能接受」。他認為，俗稱「紅書仔」的香港註冊醫生專業守則要求醫生不應因個人利益、政見和病人的身分而拒絕醫治，並涉事醫院的拒收某類病人政策「令人觀感不太好」，「負責制定政策嘅醫務總監其實本身都係醫生，點可以違反守則？」

他質疑，前線醫護人員判斷傷者涉及刑事案判斷，「當中必須小心處理」，又稱「未被界定罪犯，只有少少懷疑就唔收，咁嘅做法係咪恰當？他們有咩能力和規則去判斷？」他又批評，「長期坐在冷氣房」的管理層不知前線醫護人員的難處，「將他們推去違反守則嘅火坑」。

袁海文：拒醫做法恐有違醫務守則



民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，如醫院沒有急症室服務，未能提供有關服務「沒有問題」，但若是指明拒受某類病人的做法則恐有違醫務守則。他稱，涉事院方列明「不會處理涉及警務、刑事或交通意外的傷者」，有可能違反了香港註冊醫生專業守則中「將病人的利益視為最高」、「我不容許任何年齡、疾病或殘障、教義、裔屬、性別、國籍、政見、種族、性傾向、社會立場或任何其他因素干擾我對病人的責任」等內容。

他又指，醫生專業守則雖然無權規限醫院做法，但亦有責任主動處理病人。而負責制定醫院政策和行政措施的醫務總監亦責任校正做法，以免醫生違反守則，「唔係一向就係咁就算」。

早前香港01曾報道，一名參加6月12日反《逃犯條例》集會的示威者，在金鐘衝突後，於仁濟醫院病房被警察拘捕。據了解，該名示威者在受傷後先到荃灣港安醫院求醫，院方着示威者到仁濟醫院求診，並隨即報警，令示威者到達仁濟醫院後被捕。

港安醫院承認，當日建議病人到最鄰近的公立醫院求助並報警，更公開6月12日下午，四名軍裝警員到醫院，要求通報疑涉及「金鐘衝突」而受槍傷人士的個案予警方。該院亦指，在2018年更新的入院指引，醫院不適宜處理以下嚴重創傷個案，例如懷疑斬人、懷疑車禍、懷疑槍傷、墮樓等，以及懷疑與法律訴訟有關個案。除外，因醫院的醫療設備有限，亦未能處理多種病人個案，包括有自殺或暴力傾向、精神狀況不穩定或處於精神病狀態；病人如服用過量精神科藥物、酗酒或濫用藥物；病人如已確診或懷疑患有SARS非典型肺炎或禽流感。醫院會先為病人提供急救及基本治療，確定病人情況穩定後，才會建議轉介至附近公立醫院。