【逃犯條例】G20前民陣6.26集會　澳州5城自發響應為港人集氣

反修訂《逃犯條例》抗爭持續，民陣號召市民明日中環愛丁堡廣場集會，趁G20峰會前夕藉國際壓力再向特區政府施壓，要求回應五大訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂的決心。澳州多個組織亦自發接力靜坐集會為港人「集氣」，當日多個澳洲城市包括布里斯本、墨爾本和雪梨等均有集會聲援香港，其主辦單位表示：「生於香港，對這個地方的熱愛，不會身處異鄉而減退」。另外，不少網民為引起更多國際關注，除自製多國語言單張和影片表達反修例和追究警察過度使用武力等訴求，亦發起眾籌活動，集資300萬元冀在《金融時報》及日德法英等各國報章頭版公開信，並成功達標。

二十國集團（G20）峰會在今星期五、六（28及29日）舉行，民陣號召市民明日（26日）晚上8至9時於中環愛丁堡廣場「再集結」。民陣召集人岑子杰表示，呼籲港人在國際大事前夕，給予林鄭「重重一擊」，要求政府回應五大訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂、追究警方過度使用武力、承諾不檢控示威者、取消定性暴動以及要求特首下台。

澳州多個組織在雪梨、珀斯、布里斯本、阿德萊德和墨爾本於6月26日發起反修例集會。（「澳港聯」提供）

記者發現，居住澳洲的香港人組織的「澳港聯」繼6月9日、6月12日反修例集會後，再自發響應同步與香港在6月26日集會。該組織聯同多個當地團體，包括「珀斯香港學生反送中關注組」、「布里斯本反送中關注組」、「阿德萊德香港良心」、「NSW Hong Kongers Against Chinese Extradition」，在雪梨、珀斯、布里斯本、阿德萊德和墨爾本由26日中午十二點開始至黃昏七點三十分，進行接力靜坐及同步聲援民陣G20前集會，冀為港人「集氣」。

「南半球的澳洲正值嚴冬，澳洲香港人無畏寒風」，「澳港聯」表示，屆時將會展示6月12日香港警方暴力鎮壓示威者的相片及影片，向澳洲市民清楚解釋引渡條例修訂事件始末，以及香港民主自由被中國侵蝕的現況，並促請澳洲政府重新審視澳港自貿協定，並在G20峰會向中國施壓，提出關注香港的高度自治和自由營商環境，以保障澳洲國民在港經商和生活的權益，又稱：「生於香港，對這個地方的熱愛，不會身處異鄉而減退。對她，我們有一份責任，對她，我們要繼續堅持」。

另全澳七城香港人組織亦將致信向澳洲人權組織，投訴香港警方使用過度武力鎮壓示威者，醫院濫捕受傷示威者，侵犯人權及威脅集會自由、言論自由。布里斯本反送中關注組將收集過去多日參加澳洲集會人士對香港期望，以及對香港特首林鄭月娥的訴求，特製一本小冊子，於6月26日下午4時，派代表親自到香港特首辦公室遞交。

「澳港聯」負責人阿熙，居住澳洲五年。他向記者表示，雖身處國外，見到香港人努力爭取民主深受感動，故冀「為港人做些事」，又強調港人並非獨自抗爭，海外港人「都會一同努力」，呼籲「大家都不要放棄」。

他稱，不只居澳港人，當地人都很關注事件，令他「非常意外和神奇」，「在我居住地坎培拉擺街站時，在很多外國人會主動走來說聲加油，又很有耐性想知道更多詳情，甚至簽名支持我們反送中聯署」，又感嘆各城負責人互不相識，笑言「港府將我哋團結」，分工合作如製作傳單和寫聯署信，「其實運動並無分化香港人，而是令真正關心香港嘅大家變得更團結」。

在《金融時報》及日德法英等各國報章頭版公開信的眾籌活動，至截稿為止已集資逾300萬元。（網上截圖）

為繼續令國際關注香港情況，有網民創作粵語、英文、國語和日文的動畫影片，冀分享到各國，解釋反修例的前因後果，表達反修例和追究警察過度使用武力的訴求。亦有人發起眾籌集資300萬港元，於本周四（27日）G20峰會舉行當日，在各國主要媒體頭版刊登廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》修訂爭議及警暴問題。截至今午12 時許，眾籌網站已籌得逾300萬港元，成功達標。