本港4街市將全面翻新　香港仔街市成首項目

去年特首《施政報告》宣布，政府計劃分別在天水圍和東涌市中心興建新的公眾街市，同時推行為期十年的街市現代化計劃，包括翻新或興建新街市。食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）書面答覆立法會議員提問，表示食環署建議在計劃首階段全面翻新4個街市，首項目為全面翻新香港仔街市。 另外，當局會在位處九龍和新界最少3個街市進行小型翻新及改善工程。

天水圍公眾街市擬議選址地點。（元朗區議會文件）

陳肇始的回覆指，食環署建議在現代化計劃的首階段全面翻新4個街市，另外會在最少3個街市進行小型翻新及改善工程。現代化計劃的首個項目為全面翻新香港仔街市, 其餘3個全面翻新街市則位處九龍和新界。食環署將與香港仔街市的租戶及其他持份者溝通，希望盡快達成共識。而翻新香港仔街市的安排將可作為日後同類項目的示範。

食環署表示，將會物色更多合適的街市納入現代化計劃，運用《施政報告》中已預留的20億元改善待市的營運環境，待預留的20億元快將全部撥出後，會再評估是否有需要再申請撥款。

另外，食衞局局已在東涌新市鎮擴展區的東面和洪水橋新發展區的西南面，初步物色到合適的地點興建公眾街市；並現正於將軍澳和古洞北新發展區物色地點興建新街市。