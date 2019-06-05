【鳳德街市翻新】傳領展將加租逾倍　小店決離場：負擔唔到

領展旗下街市近年不斷進行翻新工程，被指藉翻新為名「吸血」加租為實。其中黃大仙鳳德邨街市上月關閉翻新，有區議員透露，部分租戶已獲悉街市翻新後會大幅加租逾一倍，至3萬元，令小商戶百上加斤，又稱翻新前已有大批商戶不敵貴租而紛紛結業，令街市淪為「死場」，今次若再無視訴求大幅加租，恐令街市更遜從前。

領展於今年5月關閉鳳德街市，進行約為期半年的翻新工程。由於該街市是鳳德邨、龍蟠苑及星河明居等屋苑的主要街市，工程影響多個屋苑居民生活。黃大仙區議員譚香文表示，最近從租戶得悉，領展將在該街市翻新後大幅加租，雜貨店和生果舖租金分別由每月12,000元及15,000元，飆升至30,000元，升幅達1倍至1.5倍。

譚香文指出，鳳德街市原本由房署管理，商舖月租只需幾千元，但自領展接手管理後，租金大幅升逾2至3倍，小商戶不敵貴租紛紛結業，導致街市出現大量「吉舖」，「街市沒有牛肉檔，賣魚又沒有鹹水魚，商品供應種類有限，根本不足以應付區內居民需要。」她表示，居民及商戶均憂慮翻新後租金再飇升，「趕盡殺絕」更多小商戶，令商舖種類更少，未來恐換來一批能承擔貴租的集團和大型連鎖商店進駐，而租金壓力亦會轉嫁予街坊，變相進一步「捱貴餸」。據她了解，不少現有租戶已反映不會再續租，「包括有一檔豬肉檔已搬去鳳凰新邨，有一檔雞蛋檔因加租2至3倍，已經決定離場」。

譚香文稱，自領展接手管理鳳德街市後，很多商戶不敵加租，紛紛結業。（資料圖片/受訪者提供）

在鳳德街市賣菜的曾先生表示，暫未有領展人員向商討租金事宜，只在翻新前稱，「放心啦，不會加很多」。他稱，最近另一位有意承租其他舖位的菜檔檔主向領展商討租務事宜時，對方展示一張平面圖，期間透露多個舖位租金，「不少舖位加租2至3倍，達3萬元租金。有豆腐檔的4個舖位，每檔更加至3.5萬元。另有菜檔加至4.8萬元」。

曾先生稱，因為租金飆升，根本無能力負擔，決定放棄續租，改與位於大成街的同行合作經營，「以前房署管理時只需6千元租，到領展入場就加至1.5萬元，只好兩檔減至一檔，現在街市翻新後肯定有加無減。」據他了解，現有約20個檔戶翻新後只會剩下不足4檔會跟領展續租，「部分趁機提早退休，部分正找其他街舖繼續經營」。

譚香文表示，已再三去信領展，要求容許「涷租」一年，在該期限過後再租戶共同檢討租金。