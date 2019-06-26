【九巴爆玻璃】大埔多輛64K被樹枝擊爆擋風玻璃　車長：非常罕見

今早（26日）有多部64K巴士在大埔林錦公路發生連環上層擋風玻璃被撞爆。有市民在網上透露，短短半日內，一共有九部64K巴士的上層擋風玻璃被樹枝撞至爆裂，導致巴士服務受阻，繁忙時間更出現超過一小時脫班情況。而警方則表示，今早接獲報案，有三架巴士沿水窩路往八鄉方向行駛期間，因路邊有棵樹塌下，巴士前面的擋風玻璃被損毀。

網上社交專頁「hkitalk.net 香港交通﹒資訊網」及「 香港交通﹒資訊網」論壇上均有消息指，今早有多達九輛巴士的上層玻璃在林錦公路被下垂的樹枝撞爆，該巴士路線更一度停止服務一小時。有網民懷疑，受影響的巴士司機沒有在發生事故後停下，因此導致後方的司機懵然不知，才在同一位置出現多次意外。

路邊則有一堆樹枝，但就未知是否屬今早撞向巴士後而被修剪的樹枝。

警方表示，於今早7時37分，接獲報案指大埔林錦公路往元朗方向、白牛石上村同寨乪村之間路段，有三架巴士沿水窩路往八鄉方向行駛期間，路邊有棵樹塌下，巴士前面的擋風玻璃被損毀，無人受傷。記者於今午到白牛石上村同寨乪村中間路段觀察時，發現數輛64K巴士的上層均設有樹擋，車窗亦未見有爆裂。另外，路邊則有一堆樹枝，未知是否屬今早撞向巴士後而被修剪的樹枝。

記者發現，下午約5時左右，路經的64K巴士上層均設有樹擋（上方左右兩側）。

工會理事長：有七架車爆玻璃

九巴職員權益工會理事長李國華引述同僚指，今早首輛64K巴士開出後，就有七輛巴士連續被樹枝撞破上層擋風玻璃，他估計意外與昨晚一場大雨有關，「每到夏天的風季、雨季，樹枝就會容易因吸水後變重而垂下，撞到上層玻璃無可厚非。」李國華補充，過往如有巴士遇上玻璃被撞破，而沒有乘客受傷的話，司機須停下車輛，向公司電台報備，請求職員到場協助，再電召1823要求政府部門到場鋸斷樹枝。

李國華指，過去最多有兩、三輛巴士在同一地方發生玻璃被撞破意外，認為是次有連續七輛巴士發生意外屬罕見。李又表示，新田公路及城隧沙田出口為撞破巴士玻璃黑點， 「如果有經驗的車長，在雨季時，會在安全情況下自動自覺駛離樹枝垂下處，避免意外發生。」

《香港01》就事件正向九巴查詢。