【七一遊行】銅鑼灣Party Room提供免費補給：條街塞滿人好辛苦

民陣趁明日「七一回歸」廿二周年發起大遊行，延續反修訂《逃犯條例》集會。有位於銅鑼灣市中心的Party Room繼6月16日的反修例集會後，再自發為遊行人士提供免費「補給站」，除了開放休息場地，亦提供食物和飲用水，「為香港人加油」。

位於銅鑼灣市中心的Party Room「小房舍」在網上宣布，將於「七一大遊行」免費開放場地，為遊行人士稍作休息和消暑補給，屆時該店會提供水及零食。店方表示，相信港人「心已很累，但為的都是自己所珍重的香港」，冀服務可為香港人加油，「遊行人士可補充體力，去個廁所，洗個面，抖下冷氣，重新出發，表達訴求」。

Party Room「小房舍」在網上宣布，於「七一大遊行」為遊行人士免費開放。（「小房舍」專頁圖片）

「小房舍」由幾位90後創立的時鐘酒店 Mansion G Hotel 開設，該店早於6月16日民陣反修例遊行已提出免費「補給站」，在 6月12日的抗議集會亦響應罷市呼籲停業一天。其中兩位店主Jenson和Selena指，「補給站」的念頭，全因他們參與6月9日反對《條例》的遊行時，見到很多人因酷熱天氣感到不適，而「小房舍」鄰近遊行路線，內裏裝修成一個個party room，於是他們決定開放全部房間，免費讓遊行人士休息一下，「遊行人士可能會因為唔舒服而走，但多一個人就差好遠。有啲人個心仲係好想行，但體力支持唔到。我哋想喺有限嘅環境下，都出一分力。」Jenson指，希望提供一個中途站，讓大家可以「充電再出發」。

兩位店主Jenson和Selena希望設免費休息場地，為遊行人士打氣。（呂諾君攝）

「由維園塞到過嚟已經幾個鐘，我哋喺度望落去，呢條街都塞滿晒人好辛苦。」Selena指，616當日開放店舖及洗手間，高峰時有40人一同在場休息，當中有人早已面青唇白，一到場便攤坐梳化幾近暈倒；也有些人四代同堂、連同老人家和小孩一行十數人來到。到場的群體本來互不相識，但沒過多久便談得十分投契，更互相照顧，「本來好似香港人好似各自係個體，但經過呢件事(反《逃犯條例》事件)，原來香港人好齊心。」

位於一樓的店舖，玻璃窗上貼出了「香港人加油」的標語，Jenson和Selena指，遊行期間他們留守店舖，由窗邊俯望街上，人海中有人微笑比心心、比讚賞手勢，也有人鼓掌以示支持，種種行為令他們十分感動，「上次仲有啲人上到嚟，借啲意問有冇糖賣，係咁想塞啲50蚊紙過嚟，當然我哋冇收到。」他們表示，雖然平日經營不易，租金昂貴之下店舖已處於「吊住條命」的狀態，而站出來表態，亦隨時面對被針對的危機，但「現在唔企硬，遲啲冇得企」,「都唔在乎多或少一日半日生意，就算蝕錢，都想畀個空間大家。」

位於一樓的店舖，玻璃窗上貼出了「香港人加油」的標語。（呂諾君攝）

明天就是七一，他們將會再次全面開放店舖，「青年人平時已經好壓迫，某程度上去遊行終於可以做返自己，用最直接、簡單嘅方法表達意見。」二人指，很欣賞頂着酷熱天氣仍敢行出來的大家。近日流行「兄弟爬山各自努力」這個用語，這間小店的店主也表示，想出「分頭行事」，大家於前線進行遊行的時候，他們可以在後方提供一些支援及補給。