【修復雨傘】香港仔推社區「大家遮」計劃　回收雨傘免費循環再用

有日本公司早年做過一項研究，發現日本每年消耗的塑膠雨傘高達8,000萬把。踏入雨季，雨傘的消耗率必然增加。為了減少「雨傘消費」，有團體發起社區雨傘共享計劃，以「回收、重用、共享」的方式，先收集了過百把二手雨傘，再招來義工修復雨傘，最後於區內讓街坊免費借用，以達致循環再用效果。

是次社區雨傘共享計劃由「大家遮」及蒲窩青少年中心聯手合辦，「大家遮」由三位中大生組成，現在非牟利機構工作的Jeff是其中一位創辦人，他在中大就讀城市研究課程，對環保、生活營造有一套想法，「我一直覺得生活要可持續發展，為何一件物品不能共享使用，從而減少不必要浪費？」

相信不少人都試過，如遇上突如其來的風雨，通常在便利店買把傘作臨時應對，Jeff認為，與其買傘，不如共享雨傘。「買完一把傘，之後有幾多人會再次使用？雨傘又容易被人遺留，最後統統去了堆填區，不如將多餘的資源放回社區讓大家使用，就會更環保。」

「大家遮」在2016年起在校內試行共享雨傘計劃，曾在中大校園內不同地方擺放雨傘桶。計劃在校內試驗了幾年，最後隨三位學生畢業而告終。他們於畢業後再與蒲窩青少年中心合作，希望將共享計劃由校園擴展至社區，並從社區推廣至全港，蒲窩青少年中心項目主任葉嘉慧稱：「計劃的目的是希望方便大家之餘，又能減少雨傘的浪費。」

三位中大生在畢業前在校內試行共享雨傘計劃，曾在中大校園內不同地方擺放雨傘桶，讓學生自由取用雨傘。（受訪者提供）

回收逾百把雨傘

計劃內使用的雨傘，全都是透過收集得來的二手雨傘。兩個月前，蒲窩青少年中心於不同活動中向區內居民收集雨傘，另外，由於計劃由東亞銀行慈善基金贊助，因此東亞銀行亦向內部員工收集了約一百把雨傘，至今回收到的雨傘已逾百把。收集雨傘後，他們找來修遮的老師傅，又招募義工學習修復雨傘的技巧，打算把損壞的雨傘重新修好再次借出供居民使用，讓「它們」的生命得以延續。

主辦團體找來維修雨傘的老師傅，又招募義工學習修復雨傘的技巧，打算把損壞的雨傘重新修好再次借出供居民使用。（受訪者提供）

預計9至10月在區內各商場、商戶推行

團隊在香港仔社區視察過幾次，發現區內多為露天地方，欠簷篷磚瓦遮掩，葉嘉慧解釋：「香港仔屬於比較舊的社區，每到雨天就冇瓦遮頭。」他們初步打算聯絡社區內各大小商場及店舖，在其門前擺放雨傘桶，並放置一定數量的雨傘在內，讓經過而又有需要的人使用，「如果咁啱有人放工落雨，就可以拎把遮去用，用完經過遮桶就歸還。」

葉嘉慧引述「大家遮」過去的經驗：「之前試驗計劃中，發現難以用人手去監測雨傘使用次數，轉眼間雨傘就被清光，消耗速度極快。」於是團隊是次打算為桶內加入科技元素，在雨傘桶內加上一個按鈕，如需借用雨傘便需先按掣，數據會透過WiFi傳送到電腦，以統計雨傘使用情況計劃目前仍在實驗階段，「大家遮」及蒲窩青少年中心會於今個星期六（6日）在青少年中心的年度活動「Maker Day」中試行雨傘借用情況，預計9或10月在香港仔南區社區內正式實行計劃。