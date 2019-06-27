【懷舊香港】香港仔海傍擬建行人路　團體憂加速僅存舢舨「滅亡」

香港仔避風塘至今保留了不少地道特色，其中以「舢舨」作為觀光街渡，別具一份老香港情懷。但隨着船家年紀變老，駕駛舢舨逐漸成為夕陽行業，要保留漁港風貌並不容易。而早前南區區議會上有建議在海傍加設一條行人路方便居民，但如要建路，該處一間現存少數替舢舨進行維修保養的船廠，或需搬遷重置。有關注團體指出，面對龐大的重置和工程費用，船廠未必會繼續經營，屆時舢舨運作將受影響。

香港仔避風塘至今保留了不少地道特色，其中以「舢舨」作為觀光街渡，別具一份老香港情懷。(「香港舢舨保育協會」提供)

香港舢舨保育協會Facebook專頁由三名有心人士成立，他們十分喜愛舢舨，認為它的外型以至是文化都很獨特，因此希望將其盡量紀錄。雖然近年「艇仔粉」和舢舨觀光大受遊人歡迎，但其實船家普遍來說都已有60至80歲，舢舨沒有年輕人願意接手，漸漸出現後繼無人的情況。據協會負責人之一的戴先生指，舢舨船家為接遊客生意，一星期七天無休，收入卻不多，而其要求不低，年青一輩都不會被吸引入行，「唔係普通識揸船就可以去做，要有三級船長牌，但你有三級船長牌，都唔會去揸舢舨啦！」

戴先生指，舢舨是夕陽行業，而香港對於它的傳承十分被動，連一些玩具產品、明信片也是沒有，加上山竹期間摧毀了不少船隻，認為未來數目只會一直減少。他又指，早前南區區議會上討論興建一條連接深灣及逸港居的行人路，當中一個路段涉及「全記船廠」，因而引起不少水上人的關注。

「全記船廠」在香港仔多年，一直以相對較低的價錢維修香港仔和西貢的小型船隻。(「香港舢舨保育協會」提供)

據知，船廠一直以短期租約形式租用該行人路上的一塊用地，有地區人士提出不同方案，當中包括要求廠方開放路段，或是搬遷船廠打通行人路等，而政府部門現時正與船廠尋求解決方案。戴先生指，「全記船廠」在香港仔多年，一直以相對較低的價錢維修香港仔和西貢的小型船隻，搬遷需要很高費用，船廠主人曾向他表示，如要重置或會選擇結業；而船廠消失了，相信很多舢舨也會因負擔不到其他船廠的高昂收費而停止經營。戴先生指，他們明白建行人路對居民可以帶來很多方便，因此今次亦只要希望引起討論， 「大家可以睇下，究竟避風塘仲需唔需要舢舨呢？經過詳細諮詢後，當區居民當然可以選擇唔要，叫船廠搬走，但我哋唔想喺無人知嘅情況下，香港仔嘅舢舨會就咁消失。」