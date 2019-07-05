【馬鞍山垃圾灣】馬鞍山迎海對出海星灣　擬裝360度天眼捉垃圾蟲

位於沙田馬鞍山海星灣是個鮮為人知的自然海灣，只有附近居民和和特意發掘隱世好去處的人才知道它的存在。在人煙稀少的海星灣中，它和生態共存。有泥灘、沙灘、岩岸、紅樹林等生態環境。但隨著近年附近的工程、發展和被沖上岸灘的海上雜物污染下，使海星灣成為垃圾集散地，不但固有生態受到影響，更使這裡被例入優先處理海上垃圾地點。政府擬在海星灣設立360攝錄機來解決這個問題。

早在2015年就有環境保護署就海洋垃圾進行研究，先是識別了27個需優先處理海上垃圾的地點。後在 2018 年2月至7月期間，食環署就在離島區及大埔區進行先導計劃，在3個沿岸地點（水口、貝澳及鹽田仔）試行，並設置 360 度攝影機，來監察海上垃圾堆積的實況。完成先導計劃後，食環署評估為效果理想，所以後來又擬將計劃推展至15個位處較偏遠及海上垃圾堆積較為嚴重的優先處理地點，而馬鞍山海星灣就是其中一個。

據悉，過往政府有定期舉行海岸清潔日聯同協辦團體（義工）包括學校、非政府組織及商業公司一同保持海岸清潔。至2017年起，馬鞍山海星灣成為其中一個清潔地點，並在2017年和2019年的海岸清潔日中，各拾得103.8和93.3公斤的垃圾。

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沙田區議會利安選區議員麥潤培說：「喺初初入嚟選嘅時候（2011年）就見到個垃圾問題嚴重，可能喺地盤附近，會有人將啲建築廢料放喺個度。」他續說：「真喺好誇張，（海灣）上面會見到啲油，一啲千年物料，例如多年前嘅洗衫袋，舊水樽，仲有九幾年嘅洗衣粉袋！」「我曾經都同過環保署溝通過，但喺收到佢哋話都冇辦法，捉唔到倒」對於會在海星灣設置360度攝影機，他表示有隱憂：「你唔知佢會裝部機喺邊，附近都會有居民住，我擔心佢哋嘅私隱。」