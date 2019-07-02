【恐怖垃圾灘】15個海岸擬裝360度天眼　石澳垃圾灣堆185公噸垃圾

有環保團體早年曾對石澳垃圾灣（即石澳鶴咀）進行垃圾抽樣調查，發現其垃圾數量近185公噸，即至少需要46架垃圾車才可全數運走。食物環境衞生署近月擬在全港15個海岸安裝360度攝影機監測垃圾堆積情況，方便定期派員清理，而其中一個選址就是石澳垃圾灣。

環境保護署其實早於2015年對海洋垃圾進行研究，及後共識別了29個需優先處理海上垃圾的地點。而為了監察垃圾黑點，食環署除了在市區安裝垃圾黑點安裝攝影機，去年亦在三個沿岸地點 （水口、貝澳及鹽田仔）進行先導計劃，試行設置360度攝影機。攝影機會在日間拍攝影像，並自動上載供署方人員檢視，以監察海上垃圾堆積的情況。

世界自然基金會香港分會（WWF）曾對石澳「垃圾灣」抽樣調查，估計石澳垃圾灣的垃圾量高達185公噸。（資料圖片／李澤彤攝）

先導計劃完結後，食環署認為效果理想，逐在環保署所指的29個沿岸垃圾黑點名單中，挑選了其中15個情況較嚴重的地點，設置360度攝影機，石澳垃圾灣便是其中一個選址。食環署指，透過攝影機定時傳達影像，署方可以遙距監察垃圾情況，能適當調整清潔工作次數，從而省時並減輕監察成本。署方同時補充，影像會根據《個人資料（私隱）條例 》規定作保存，並會在一個月後刪除影像。

石澳「垃圾灣」曾堆積185公噸垃圾

石澳垃圾灣的垃圾量向來驚人。世界自然基金會香港分會（WWF）及合作伙伴在2014年起，曾展開為期兩年的海洋保育及海岸清潔計劃「育養海岸」。計劃曾對石澳「垃圾灣」抽樣調查，估計石澳垃圾灣的垃圾量高達185公噸，垃圾總數量約有1,200萬件，當中塑膠物料佔整體垃圾近九成。其後政府委託清潔公司清走岸邊近185公噸的垃圾，可是垃圾情況仍然嚴峻。

於南區指地海岸邊增設360度攝影機一事將於本月8日在南區區議會上討論。（資料圖片／李澤彤攝）

環團：加裝攝影機是治標方法

世界自然基金會香港分會項目主任（海洋保育）王素君指，對政府部門有關措施表示歡迎。她又表示，近月到訪水口時，發現岸邊安裝了攝影機，而垃圾數量亦有比以往少，「不排除是天氣問題，但見到食環署加強了派人清理。」不過她又指，加裝攝影機計劃未獲相關部門諮詢，不知道相關運作情況，擔心攝影機效用成疑，「攝影機是否24小時有人監控？監測完又會多久派一次人到場清理？很多實際運作我們未清楚。」

另外，王素君今年三月時曾到訪石澳垃圾灣，亦發現垃圾問題有所改善，不過沙灘上仍有三分之二的面積被垃圾覆蓋，她強調，加派人員到場清理垃圾治標不治本。她補充道，海洋上有六至八成的垃圾都是來自陸地，若要減少垃圾問題，應從教育工作着手，改善個人習慣，如減少即棄用品等。