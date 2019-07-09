葵涌廣場壞冷氣　商戶指生意跌一半：平時飯市點會咁？

葵涌廣場本月1日起因商場製凍機發生故障，即使加裝數十部冷風機，全個商場仍然「熱力逼人」，客人紛紛表示悶焗需要提早離場，食客寧願買外賣，有商戶形容午飯時間「十室九空」，生意大跌超過一半，「平時飯市點會咁？」但直言商場已盡力協助，希望大家可包容。

葵涌廣場本月1日起因商場製凍機發生故障。（鄧詠中攝）

葵涌廣場本月1日起接連出現製凍機故障，商場管業處貼出告示，現時商場四部製凍機中，一大一細製凍機同因摩打損壞而暫停運作，估計維修需時4至6個星期。現時商場放置多部涼風機及租用風冷式製凍機，希望紓緩冷凍不足情況。

商戶於舖內擺放風扇降溫。（鄧詠中攝）

麵檔職員何女士指，生意大跌最少一半。（鄧詠中攝）

商戶指生意跌一半 飯市十室九空

於地下一間麵檔工作約9年的何小姐指，首次遇上壞冷氣情況，今日對比昨日改善很多，「尋日真係好熱好焗，廚房真係34度」，她指見到商場管理人員盡了力安排於商場各層擺放十多部冷風機，每數小時亦會前來視查及為機器注水，認為幫助不少，「冷氣唔係即刻整好，我哋都知，大家包容吓」，其中置於店舖旁的冷風機是由店舖供應電力，「我哋都有損失，不過無辦法，我都唔想啲客熱」。在炎熱環境下，何小姐指唯有多開幾部風扇，員工亦不穿制服圍裙降溫，又直言生意減少最少一半，因為不少客人知道商場無冷氣都不會前來光顧，「你睇下我哋，十室九空，平時飯市點會咁？」，因此而感到無奈。

風扇後放冰自製「冷氣」

三樓麵檔檔主王小姐稱，感覺今日沒有昨日炎熱，「今日好好多，起碼今日汗水無尋日係咁流」，但仍然採取自己方法消暑，包括脫鞋赤腳工作，於檔內風扇後方擺放冰，自製「冷氣」降溫，檔內的溫度亦由昨日37度減至今日33度。王小姐指商場管理處因應事件擺放多部冷風機，「最熱我條巷，唔知點解我哋冇多幾部」。王小姐又指聽聞商場冷氣於下月底方會修復完成，然而過去一星期受事件影響，生意額已大跌超過一半，昨日氣溫最高時整條巷均無人行經，「人哋行到嚟都話熱得滯唔買嘢食走咯」，相信保險亦不會賠償。

客人陳先生指，感覺無冷氣對食客影響很大。（鄧詠中攝）

客人：食嘢好慘，好熱

前來葵廣買外賣的客人陳先生指，感覺無冷氣對食客影響很太，「食嘢好慘，好熱」，尤其周末人流較多，商場三樓本身已較悶焗，現在情況更嚴重，加裝冷風機亦沒有太大幫助，因室外天氣炎熱，因此寧願買外賣，又認為商場員工十分辛勞，「大汗疊細汗」，因此希望商場盡快完成修復。

希望早日完成修復

另一名客人梁小姐平時很少來葵廣閒逛，但今日感到對炎熱情況感失望，直言「唔想行，走喇走喇，真係唔得，頂唔順啦」，她指自己平日會閒逛商場逾兩小時，今日約一小時已想走，認為加設冷風機效果亦差唔多，「太多人，好焗，寧願行埋一邊」。與女兒前來商場的廖小姐指，過往不時會到葵廣閒逛，上星期壞冷氣剛好沒有前來，認為今日溫度可接受，「比平日熱少少，未至於接受唔到」，她指於冷氣未維修好之前應仍會前來，但時間可能較短，「嚟食嘢就走」，希望商場冷氣早日完成修復。

管業處派保險索償表 商戶：不清楚細節

商戶黃女士指今日收到管業處通告，指於下午3時半會就事件舉行座談會，惟通告於下午才收到，部分人更於近5時才收到，因此不知道暫時修復工程的最新情況。另一名商戶麥先生指，通告上又附上一份保險索償表格，但麥先生指完全不清楚保險索償的程序及細節，包括公司及索償金額為何等。