【特殊學校擴建】屯門晨崗學校擴建校舍　為智障學生提供高中教育

匡智屯門晨崗學校（晨崗學校）位於新界屯門育青里2號，是一所為輕度智障兒童提供教育的學校。由2009/10年度開始，新高中學制推行，晨崗學校在同年試辦中四課程，並按年逐步依新高中學制，提供12年中小學教育課程。惟現有校舍和設施並不足以支援所有教學課程，因此教育局和晨崗學校協商後，擬利用毗鄰楊青路及散石灣北路交界的政府土地擴建晨崗學校，讓學校可為學生提供高中教育及延長學習年期服務。

紅色地帶為匡智屯門晨崗學校擴建的位置；綠色地帶是晨崗學校舊有校舍（資料來源：區議會文件）

晨崗學校曾於2005年就政府提出的「學校改善工程計劃」而加建，這計劃旨在提升特殊教育服務質素，並優化校舍，增加教學空間和設施。晨崗學校曾在原址增建一層，並在旁邊加建一座樓高三層的新翼，以加設教學用途設施，如電腦輔助教學室、圖書室、教員室、學生活動中心等。

但基於教育局由2010/11學年開始在特殊學校逐步推行延長學習年期改善措施，包括為智障兒童學校提供「預計定量名額」。這是指教育局在特殊學校學生延長學習年期改善措施下，為學校提供的額外學額數目，讓個別有需要的學生延長留校。晨崗學校現時的額外學額數目為15個，但學校現時設備不夠完善，未能應付這些額外學額和新高中制下的教育課程。

匡智張玉瓊晨輝學校，匡智會旗下為智障兒童設立的學校（資料圖片）

晨崗學校擴建計劃在2019-20立法會年度，向財務委員會申請工程撥款。若搬款通過，擴建工程最快會在2020年的第三季開始，並預計兩年後完成。擴建工程選址毗鄰的楊青路及散石灣北路交界（政府土地），包括興建一座樓高三層的新翼校舍，校舍內會有五間課室、一開語言治療室、教員室、社工室和其他附屬設施，如洗手間和升降機等。新校舍範圍內更會設有私家車停位，以及提供校車停泊處，使校車毋須停泊路邊。校方預計新翼校舍和原有校舍將分開運作，學生只會在其中一間校舍上課，不需要兩邊走。

匡智屯門晨崗學校的2018至2019年度畢業典禮（資料來源：匡智屯門晨崗學校的專頁）