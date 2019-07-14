【沙田遊行】各區媽媽撲150斤涼茶贈物資站　教堂開設情緒支援站

修訂《逃犯條例》示威行動各區遍地開花，繼九龍區、上水遊行後，再有市民自發於今日（14日）發起沙田區遊行。天文台發出酷熱天氣警告，上水多間教會開放予遊行人士休息及提供情緒支援服務。沙田新城市廣場Home Square有餐廳提供免費飲用水。另沙田港鐵站及沙田文化博物館均設物資站，有「媽媽團」自發製作150斤涼茶為遊行人士消暑，物資組表示「寶礦力」暫足夠，呼籲有心的市民提供樽裝水。 攝影：李穎霖、李智智

今日下午2時半，沙田街坊將舉行「沙田大遊行」。（李穎霖攝）

有市民自發於今日下午2時半舉行「沙田大遊行」，並獲批不反對通知書，由大圍翠田街足球場（車公廟對出），經獅子山隧道公路和沙田正街，遊行至沙田政府合署附近。

兩教堂開放予公眾休息 設情緒支援、祈禱站

鄰近遊行路線的沙田浸信會瀝源座堂，將於下午2時30分至晚上8時30分，開放公眾休息。屆時遊行人士可使用洗手間、飲水、小食和充電服務。該教會亦會提供情緒支援和祈禱站。

沙田浸信會瀝源座堂將開放公眾休息。（李智智攝）

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另外，一街之遙的沙田平安福音堂位於娛樂城，完成主日崇拜午堂後（下午約一時後），歡迎弟兄姊妹或有需要人士到禮堂安靜禱告或休息；市民如需任何支援、代禱、關心，亦可與當值牧者同工傾談。

另位於沙田新城市廣場Home Square 的餐廳beans，將免費提供飲用水予遊行人士。

有義工自發於沙田文化博物館設置物資站，為遊行人士補給。（李穎霖攝）

義工自發設物資站 籲有心人士捐水

有義工自發於沙田港鐵站及沙田文化博物館設置物資站，為遊行人士補給。位於港鐵站的物資站負責人KK指，義工一直有收集水、寶礦力、急救用品及防具等物資，以防遊行期間出現任何突發情況。她又指，現時物資站有充足的寶礦力，惟樽裝水較少，籲有心人士捐贈樽裝水。KK又指，沙田區收到的物資較多，遊行過後的剩餘物資，將捐予其他有需要的區份。

沙田區議員趙柱幫為沙田博物館物資站負責人，他表示一班來自各區媽媽組團製作150斤涼茶，由一位沙田媽媽統籌。（李穎霖攝）

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各區媽媽組團撲150斤涼茶

沙田區議員趙柱幫為沙田文化博物館物資站負責人，他表示一班來自各區的媽媽組團製作150斤涼茶，由一位沙田媽媽統籌，冀為遊行人士消暑。另他現已收集約70箱寶礦力，逾二千塊退熱貼，惟樽裝水只有二、三十箱，呼籲有心市民可提供樽裝水。

他又表示，該處亦會設急救站，但由於有關地點發生衝突機會不大，故大部分物資會運往沙田港鐵站。