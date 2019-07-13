【逃犯條例】「撤回惡法」黑布城門河飄揚　籲街坊參與沙田大遊行

「河上黑布」行動今早在沙田沙燕橋對出、近瀝源邨位置的城門河上出現。 （網上圖片）

今晨6時許，在沙田沙燕橋對出、近瀝源邨位置的城門河上，出現一艘披上寫有「撤回惡法」大型黑布的船隻，黑布隨風飄揚。統籌周日沙田遊行的地區組織「沙田一隅」其後在網上承認發起「河上黑布」行動，並指特意選擇在城門河展示載有港人訴求的黑布，是比喻港人不論激烈或溫柔的打爭，均如河水一樣無形，但因有著同心，在各自社區流動而匯合於金鐘。該組織在帖文中又指，「戰場就是我們的容器，由金鐘到社區，一樣的初心，不同的戰場，我們依然繼續抗爭」，並表明若五大訴求一日未能達成，便會堅守下去。組織提醒市民明日是沙田區遊行，又指距離上次在沙田區舉辦遊行已是三十年前的事，表示社區本來不應與政治分隔，呼籲市民參與遊行。

有沙田街坊自發在周四（11日）晚上，將印有「痛心疾首」、「撤回惡法」及「林鄭賣港」的大型直幡，分別掛在沙田大會堂外、百步梯旁、乙明邨及正街希爾頓中心等地方，表達對政府在修訂《逃犯條例》草案的不滿及呼籲公眾參加遊行。沙田區遊行已獲批不反對通知書，於明日下午3時半舉行，由翠田街足球場遊行至沙田站巴士交匯處，並於晚上8時在沙田大會堂百步梯舉行紀錄片《地厚天高》放映會，歡迎市民到場免費觀賞。