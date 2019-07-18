工聯會出單張「還我寧靜屯門公園」 　社區組織不滿騎劫遊行成果

區議會換屆選舉臨近，各方人馬都開始着手準備選舉，尤其是在反修訂《逃犯條例》浪潮下，支持修例的建制派成為眾矢之的。除了「蛇齋餅糭」，各政黨也不時宣傳地區功績爭取支持。近日有社區組織指，工聯會派發單張展示曾向區議會請願「還我寧靜屯門公園」，質疑工聯會往年一直未有在區議會推動解決公園問題，卻利用屯門區萬人遊行一役的成果，向選民派發單張。

工聯會單張（資料來源：屯門公園衛生關注組）

單張上可見，一眾工聯會成員在7月9日區議會大會中請願，拉起「要求政府部門加強執法，還我寧靜屯門公園」的橫額，之後寫上區議會現時已達成的決議，包括：初步取消公園自娛區、要求政府加強執法以及康文署代表考慮使用《規例》權力驅逐違規人士。有網民認為，單張字眼把請願與大會決議放在一起，令人聯想成工聯會以成功決議的內容，作為他們成功爭取的功績，為臨近的區議會選舉爭取選民支持。

有部分網民在工聯會專頁留言，指工聯會未有在光復屯門公園時出力。（截取自工聯會專頁）

他們認為，區議會能快速決議成功，有賴7月6日近萬名參與光復屯門公園的市民，以行動表達對屯門公園的嘈音和風化問題的不滿。有屯門街坊指，工聯會過往並沒有幫助他們爭取什麼，反而在7月6日光復屯門行動後，才出現「扮工」，並覺得工聯會「騎劫」了一眾市民以汗水、時間和心機的成果。

有網民認為工聯會之前什麼是不做，別人做了，就出來領功（資料來源：屯門公園衛生關注組）

工聯會成員屯門區議會副主席李洪森表示，對於有人認為工聯會在光復屯門公園一事上「騎劫」一眾市民努力成果，他不予置評，認為他們覺得不滿意並沒有問題。他指在民主社會下，他們有他們的說話理據。他續說：「（事情）要共同努力，議會內外一齊做，才會有效應，才會成事。」

記者翻查區議會相關屯門公園嘈音問題紀錄，只見當區區議員歐志遠在區議大會中和康文署代表就這問題展開討論，並在議會中提出要求徹底解決屯門公園噪音滋擾問題，他更在2014年的區議會中指出，七八年前早已提及修例，無理由只有在場使用者才可以作出投訴，而鄰近居民卻不可以。

屯門區工聯會議員徐帆曾在2016年的地區設施管理委員會談到屯門公園投訴中，以召集人身份指出康文署應根據相關條例執法，並在有需要時與警方及有關部門協調。

相關屯門公園的跟進工作

屯門區議會在本周五的環境、衞生及地區發展委員會進行會議。在區議會的文件可見，有數位議員要求康文署交代，處理屯門公園噪音滋擾的工作計劃及修訂香港法例第132BC章《遊樂場地規例》第25條後的跟進工作。