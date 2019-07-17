荃灣西樓角花園工程料下月頭竣工　接駁天橋今率先啟用

荃灣西樓角花園重建工程開展3年，預期於今年第三季竣工，而重建計劃中的一條接駁天橋今天率先啟用，連接富華中心及地面，可抵青山公路及西樓角路。荃灣區議員羅少傑就表示，整個西樓角花園工程預期於7月尾、8月頭完成並啟用，而今天啟用的天橋就是計劃中三條天橋的其中一條，方便街坊由匯豐接駁至地面。

2013年《施政報告》中提到，為每區預留1億元作十八區區議會社區重點項目計劃，荃灣區議員就此成立專責小組，並決議將「重建西樓角花園」訂定為荃灣區重點項目計劃。西樓角花園重建成平台花園，上層連接現有行人天橋網絡，下層則興建多用途活動中心，原預計2019年第3季竣工。荃灣區區議員羅少傑就透露，有關工程已經大致完成，剩下小部分細節，料於七月尾或八月頭正式啟用。

西樓角花園項目中，包括有三個接駁天橋，而其中一條由富華中心匯豐銀行對出、接駁至地面的天橋，今天率先啟用，成為荃灣天橋網絡中其中一條支線。羅少傑表示，該條天橋連接青山公路，能夠方便街坊上落回家，當西樓角花園開放時，也能駁進公園及會堂內。同時他表示，另外有一條有蓋天橋將連接富華中心及地鐵站，屆時市民便無須再日遮雨淋。

左圖標示的綠色位置今天啟用，行人可由此天橋通往地面。（廖俊升攝）