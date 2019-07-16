荃灣慶豐印染廠申擬放寬地積比率20%活化重建　樓高25層

去年公布的《施政報告》重啟活化工廈計劃，容許工廈重建項目可放寬最高核准非住用地積比率，上限為20%。 位於荃灣半山街的慶豐印染廠有限公司，日前向城規會申請重建，將現時工廈的地積比率增加至上限20%，以用作非污染工業發展，料重建後大廈將達25層。

位於荃灣半山街的慶豐印染廠有限公司向城規會申請重建。（王潔恩攝）

按城規會文件所示，申請人為「勝怡國際集團有限公司」，擬將慶豐印染廠有限公司的把地積比率由9.5倍放寬至11.4倍，增幅達上限20%。

慶豐印染廠有限公司的地盤面積約2,323平方米，若申請獲通過，擬議發展的總樓面面積達約2.65萬平方米。申請人指出，新增的非污染工業用途樓面面積可加快柴灣角商貿區轉型。

2017年已全幢易手

翻查資料，市場曾有消息指出，印染廠早於2017年全幢易手，成交價約3.5億元，新買家為億京集團。同時，亦有消息指出，該交易是內部轉讓，三弟把業權份數賣予其餘兩個大哥。

據資料所示，前業主於1987年以600萬元買入現址，即在30年內，物業已升值約57倍。

《施政報告》曾提出重啟工廈活化措施，包括容許市區和新市鎮於1987前落成的工廈，放寬重建項目的最高核准非住用地積比率，上限為20%。