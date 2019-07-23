【不是垃圾站】大埔資源共享 地區人士擺站　全新牛仔褲任拎

除了塑膠、廢紙等可以回收，日常生活中，還可以如何「減廢」？不少人家中都有用不著的物品，但你不需要的，並不代表就是「垃圾」。近年各區「不是垃圾站」和民間回收點相繼成立，街坊可將物品帶到該處，亦可以拿走需要的物品，令社區資源得以善用。日前大埔有地區人士收到大量的全新牛仔褲，男裝、女裝及童裝皆有，將於本周六(27日)的街站派發，歡迎有需要的街坊前往取用。

地區人士指，7月27日的大埔不是垃圾站將會派發牛仔褲。(連桷璋FB圖片)

大埔區社區主任連桷璋，過去也有參加大埔「不是垃圾站」的行動，早前他收到街坊送來三大袋簇新的牛仔褲，雖然不知該名街坊從何得來，但牛仔褲狀況良好，更有不同尺碼和款式。街坊和他都覺得，就此丟棄牛仔褲實在可惜，因此決定在街站免費派發。連桷璋指，「不是垃圾站」除了是回收分類的地點，更可作為一個讓社區資源可重新分配的中心，街坊可以各取所需。

他解釋，要為環保出一分力，並非只有塑膠、廢紙等才可以回收，社區中有很多各式各樣的物品其實未完全發揮功用。因此，「不是垃圾站」鼓勵街坊將有需要的物品拿出來，讓其他街坊拿走，猶如「以物易物」的方式。他續指，過往同類活動多在太和一帶進行，今次首次在大埔廣福邨內舉行，暫時街坊對此反應良好。對於選在7月27日進行活動，他表示，宣佈活動時元朗遊行的詳情並未公佈，現時決定會如常舉行街站，以免街坊失望。