【光復元朗】YOHO MALL形點變「死城」　七成商舖拉閘

元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件後，導致全港市民人心惶惶。有市民原於今（27日）舉行光復元朗行動，惟遭警方發出反對遊行通知書，而申請人上訴亦被駁回。不過仍有大批網民發起今日「一個人去元朗行街」。記者今早11時到YOHO MALL一、二期視察，發現商場淪為「死城」，大部分商店都有貼出告示指今日暫停營業，YOHO MALL內不足三成店舖營業，而大部分均為食肆。

大部分店舖暫停營業 商場新增離開指示牌

YOHO MALL一及二期均有別於平日，記者到場發現人煙稀少，比平日減少了很多內地旅客。現時有七成商舖拉閘，而大部分店舖亦貼出告示，提醒市民今日暫停營業。現時仍在營業主要為食肆、金鋪及錶行。另外商場內又新增多塊大型指示牌，上已標明港鐵站出入口方向，清楚指示市民離開方法。

據了解，YOHO MALL內有超市會於中午12時半關門。

元朗居民徐小姐今早特意帶著女兒及嬰兒出來購入糧食「存倉」。（郭倩雯攝）

元朗居民徐小姐今早特意帶著女兒及嬰兒出來購物，她指現時街上仍然平靜因此先購入糧食「存倉」，不過份量不會太多，「我覺得聽日都應該平靜，係上次之後搞到大家都好恐慌。」

兩位市民黃小姐（化名）表示，她們指對於周日發生的無差別襲擊感到憤怒，加上當日警署拉閘感到極不合理，因此決定到元朗「行街」。她們對於商場內的店舖暫停營業安排覺得合理，二人指，今日只帶備雨傘，並未有特意安排「行街」路線，只會走到多人地方。

元朗街坊偕妻子「行街」 對無差別襲擊感憤怒

元朗街坊梁先生則表示，今日會偕妻子到區內「行街」。他表示，發生無差別襲擊當日他在觀看新聞直播，感到極之憤怒，他直斥「警隊點解可以咁遲先到？」，梁太就指「明眼人都知發生咩事」。梁先生直言，過去一星期元朗區內氣氛明顯緊張，周一亦有店舖提早關門，「如果警隊咁有能力，啲商鋪做咩要唔開？」