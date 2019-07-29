【登革熱】葵青滅蚊處理4000個 潛在蚊患點　食環署再接再厲

近年本港蚊患嚴重，去年8、9月更爆發多宗本地登革熱個案。為打擊蚊患，食物環境衛生署（食環署）今年繼續發起三階段的滅蚊運動。本年滅蚊運動第二期於6月中結束，食環署隨即公布了葵青區滅蚊「成績表」。兩個月內，食環署在當區共處理超過4000個潛在蚊子滋生的地點，以及181個蚊子滋生的地點。第三期滅蚊運動將於8月19日至11月8日舉行。

本港蚊患嚴重 食環進行滅蚊運動

本港蚊患個案有上升趨勢，去年8月至9月，衛生防護中心一共證實29宗本地登革熱個案。為打擊蚊患，食物環境衛生署（食環署）今年繼續發起三階段的滅蚊運動。本年滅蚊運動第二期於6月中結束，食環署隨即公布了葵青區滅蚊「成績表」。兩個月內，食環署合共在當區處理超過4000個潛在蚊子滋生的地點，以及181個蚊子滋生的地點。第三期行動將於8月19日至11月8日舉行。

踏入夏季，各區誘蚊產卵器指數亦開始上升，其中葵青區內，荔景的誘蚊產卵器指數，就在5月至6月有明顯上升，其中荔景的誘蚊產卵器指數就由5月的8.4%，大幅增加至6月24.5%。

為打擊蚊患，今年2月起食環署聯同各有關政府部門分三期展開滅蚊運動。第一期及第二期已經分別於2月25日至3月22日舉行，以及4月15日至6月14日舉行。而第三期將在8月19日至11月8日舉行。

食環署今年發起三階段的滅蚊運動，第三期將在8月19日至11月8日舉行。（資料圖片）

處理超過4000潛在蚊子滋生點

食環署向葵青區議會提交文件，公佈第二期滅蚊運動的「成續表」。在兩個月內，食環署巡查當區目標地點260次，一共發現並已處理4233個潛在蚊子滋生的地點，亦處理181個蚊子滋生的地點，以及清理18公噸廢物。

此外，食環署專題展覽、宣傳海報等方法宣傳防治蚊患，派發5900張相關宣傳單張，及向市民提供420次有關防治蚊患忠告及訊息。然而，食環署並沒有對違例人士提出檢控或發出警告信。

天氣炎熱、天氣濕潤，草叢與積水處成為蚊蟲滋生之地。（張浩維攝）

8月展開第三期滅蚊 目標清除積水

承接第二期行動，第三期滅蚊行動目的為「齊來把蚊滅 預防日本腦炎登革熱」，以保障市民健康及加強防治蚊患工作。葵青區24隊防治蟲鼠隊將於民居、學校、建築地盤、醫院、非法耕種場地、邊境檢查站等地清除積水，防治蚊患。

第三期滅蚊運動將於8月19日開始，葵青區的首個工作計劃地點為荔景山路及荔景臺外圍。此外，食環署將加強居民預防治蚊患的宣傳教育，包括透過使用廣播車、公共交通設施張貼宣傳海報、使用「清潔龍阿德」的Facebook專頁及Instagram專頁宣傳防治蚊患的信息。