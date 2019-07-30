【元朗黑夜】麻雀館發聲明與白衣人割席　店外連儂牆被要求收回

早前元朗示威中，多間店舖被指與「白衣人恐襲事件」有關，其中新蒲崗利龍麻雀館公開宣布「割席」，於網上發出聲明，表明該公司與7月21日元朗白衣人襲擊市民事件中的3名白衫人士無關，並與香港市民同感憤慨及譴責任何暴行，又要求政府回應5大訴求，包括成立獨立調查委員會。在聲明發出後，該麻雀館不但於fb專頁上載寶礦力水特供奉關帝的照片，更於店外自設連儂牆，供市民發表意見。惟記者到場視察時，連儂牆不見蹤影，職員表示有警察到場以「打風」為由要求店方收回連儂牆。

最近在社交媒體瘋傳照片，指位於新蒲崗錦榮街的利龍麻雀館外，有巨型的電子螢幕上，以黃底黑字，寫上利龍麻雀娛樂公司的聲明，澄清與元朗站襲擊事件無關。該公司今日凌晨於其fb專頁正式發出聲明，澄清與7月21日元朗白衣人襲擊市民事件中的3名白衫人士無關，坊間傳言「實屬誤會」，強調該公司一直「守法經營」，並與香港市民同感憤慨，譴責任何暴行。

該聲明又指出，社會撕裂，治安未受保障，令香港人心惶惶，令商戶難以經營，要求政府回應五大訴求，包括成立獨立調查委員會、正式撤回《逃犯條例》修訂、收回暴動指控、撤銷對示威者檢控及盡快實施雙普選。

利龍麻雀館又指，風雨飄搖，必與港人同在，望警方盡快緝兇，平息市民不安。該麻雀館Fb專頁，又上載「聲援」圖片，包括有員工放了示威現場常見的「寶礦力水特」，來供奉關帝。記者又發現，利龍麻雀館於店舖附近用圍板自製連儂牆，並於fb專頁宣傳，歡迎市民發表意見。



警方憂打風要求收回連儂牆

記者今晚（30日）六時許到場視察，發現有關連儂牆和店外電子顯示屏的聲明不見蹤影。負責製作連儂牆的麻雀館職員鄧先生表示，鑑於早幾日在網上討論區發現，該麻雀館被指與元朗站襲擊事件有關，直言「十分冤枉」，於是最近兩日利用電子顯示屏和fb專頁發表澄清聲明。他為表達對示威學生和反修例運動的支持，於是向老闆提議在店外用了6塊木板自製連儂牆，在老闆不反對之下今日下午始放置連儂牆，惟有警員到場向店方表示「因今日打風，擔心有可能造成危險」，要求收回連儂牆，又指聲明內容「部分字眼有些過分」，於是店方暫時換走電子顯示屏的聲明和拆走連儂牆。

不過，鄧先生強調，與反修例的示威者一樣不會「輕言放棄」，明日擬重置連儂牆，亦絕不刪除網上聲明。他又稱，老闆和同事都非常支持學生和示威者，老闆更告誡員工「有啲錢唔應該搵就唔好搵」。他亦曾陪同學生參與反修例遊行，「見到學生咁守規矩傳遞物資真係好感動」，冀政府盡快回應社會訴求。

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記者翻查資料，利龍麻雀館於1998年開業，據其所屬公司「利龍麻雀娛樂」的宣傳片，店方冀脫離一般麻雀館烏煙瘴氣的形象，以革新華麗裝潢設計，又特設禮賓部和代客泊車等服務。