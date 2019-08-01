啟德郵輪碼頭智慧燈柱年底安裝　區議員擔心資料被駭

創科局今年4月提出「多功能智慧燈柱」試驗計劃，計劃首階段位於觀塘及啟德發展區的50 支智慧燈柱已投入服務。政府資訊科技總監在回覆區議會文件時表示，預計啟德發展區內其餘21支燈柱將於今年底前安裝完成。

多功能智慧燈柱試驗計劃為期三年，局方指會分階段在中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區安裝約400 支智慧燈柱。第一階段在龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心安裝的50支智慧燈柱已啟用。

政府資訊科技總監在回覆區議會文件時表示，預計啟德發展區內其餘21支燈柱將於今年底前安裝完成。(資料圖片／羅君豪攝）

政府資訊科技總監在回覆區議會文件時表示，承啟道和位於啟德郵輪碼頭附近新路段將分別安裝20和21支的智慧橙柱，其中承啟道的20支智慧燈柱目前已投入服務，預計其餘21支燈柱將於今年底前安裝完成。而資料辦已在上月19日透過新聞公報把已安裝的燈柱位置及附設功能等的資料公開，收集所得的數據只會傳送到相關的政府部門，如運輸署、天文台及環境保護署，不會傳送到其他政府部門。

議員鄺葆賢在會議上批評，目前多功能智慧燈柱的資料仍缺乏透明度，質疑政府「如何確保智慧燈柱不被駭？」她又指雖明白科技發展重要，但認為須平衡個人權利和私隱。