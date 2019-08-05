【8.5罷工集會．沙田】黑白直幡再現新城市　H&M、喜茶關門

今日「8.5罷工」，全港多區都有舉行集會，曾經爆發激烈警民混戰的沙田新城市廣場下午起陸續有市民聚集，廣場中座掛有「撤回惡法 痛心疾首」巨型直幡。新城市廣場內不少店舖關門，包括括H&M、Apple等大型商戶，而深內地旅客及港人喜愛的喜茶都暫停營業，除底座有市民集會外，其餘樓層都顯得相當冷清。

下午一時多，沙田新城市廣場中座掛有兩張大型直幡，寫上「撤回惡法 痛心疾首」，大批穿上黑衫的市民在中庭席地而坐，有人高呼「香港人加油」、「光復香港 時代革命」，大批市民鼓掌和應。

商場不同樓層亦有市民留連，有市民在商場客戶服務中心、商店外牆、落地窗戶等位置張貼便利貼，寫上訴求，商場處處成為「連儂場」。商場的電子告示牌登出告示指「由於現時商場人多擠逼，請各位小心安全，照顧同行長者及兒童」，商場內未見保安及警員。

現場所見，商場地下及一樓大部分商店落閘沒有營業，包括H&M、Apple、華為、及多間連鎖大型化妝品牌等，華為鄰近商店的職員表示，華為在約下午一時半關門，是同層最早關門的商店。

至於三樓的運動品牌亦陸續關門，而在高層七、八樓的食肆則繼續營養，未有影響惟食客不多。而廣場內喜茶分店亦暫停營業，店內登出告示指「今日營業已結束」，店內有職員收拾，部份市改為光顧其他咖啡店。

此外，日前爆發激烈警民衝突的黃大仙，今日亦有舉行集會，其中黃大仙南館地下部分商店落閘，包括時裝店。