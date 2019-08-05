【8.5罷工集會．離島】迪士尼員工罷工　工會主席收內地電話騷擾

迪士尼樂園罷工集會於旅遊巴停車位附近集會，約30名員工到場聲援，期間呼叫口號「香港加油、迪士尼員工加油！」、「沒有暴徒，只有暴政」、而地下亦有員工自製的「連儂牆」寫上打氣字句，包括「香港加油！」

迪士尼樂園職工會主席鄭麗兒表示，今日舉行的罷工集會主要想以迪士尼員工身份表態，她指林鄭政府處理事件非常之差，「咁多人死、受傷、面對咁大既壓力，佢仍然都唔想去面對呢個責任既時候，咁我地需要去表態！」

她希望以和平方式告之政府訴求，「佢地有啲嘢做得唔好應該企出黎承擔！」她希望林鄭下台、「死一百次都唔夠！」對於林鄭今早的記者會，坦言原本仍存有「一絲希望」、但後來相信「佢應該都係講埋啲垃圾！」

迪士尼員工罷工。（龔嘉盛攝）

五時後會返回崗位

她又表示罷工於12時至5時舉行，5時後如有員工需上班，亦會返回工作崗位；此次罷工為響應七區集會，「唔希望影響公司，影響都係影響自己範圍」認為用此和平集會方式已最好。她表示，罷工為員工權利，公司未有對行動表示反對。

沒衝擊員工旺角被捕

早前迪士尼一名外藉員工被警方拘捕，鄭表示「佢住係旺角、又冇咩衝擊」同事均感到緊張及憤怒。她表示工會準備了解該名員工情況時，當事人已有律師協助，對方亦已講知菲律賓領事館，如日後對方仍需工會協助亦會幫手。

收到內地電話騷擾

鄭麗兒及後向員工分享時表示，近日表明罷工後受到很多攻擊，包括收到很多內地電話騷擾，又表示罷工係好大的表態，指近日看見很人出示遮擋名稱的員工證表態，有聲音指造假，因此有感而化，希望「有頭有面行出黎，我地係迪士尼員工表態支持。」