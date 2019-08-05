【8.5罷工】沙田載客的士衝向人群　險撞示威者

八月五日七區大罷工，曾舉辦遊行後發生防暴警闖新城市廣場毆散示威者事件的沙田亦是其中一個集會地點，市民曾包圍康文總署叫「放工」，拍打玻璃窗叫職員「唔好扮工」，隨後再到沙田警員快閃抗議，塗鴉外牆及掟雞蛋，再以巨型丫叉射警署。示威者其後展開堵路行動，先堵塞源禾路和沙田鄉事會路交界阻礙巴士通過，並在封上沙田新城市對開一段大埔公路沙田段，阻礙通往城門隧道的馬路。至近5時，一輛載客的士突衝破路障險撞傷示威者。

千名市民下午起在沙田百步梯舉行罷工集會，沿新城市廣場、沙田中心、好運中心一帶，未見警方佈防。至近三時行動升級，約百名市民於沙田政府合署大叫「放工」。建築物內響起消防鐘聲，市民現離開政府合署，高呼五大訴求，缺一不可。部分人一度散去，後來再有數十名示威者折返，在政府合署叫職員「收工」。他們拍打辦公室玻璃，請內裡的職員收工，「請你食下午茶啦」、「唔好扮工啦」，並玻璃窗上貼上反送中標語。其中體育發展組辦公室內仍有幾名職員，有職員舉起手機拍攝窗外示威者。

巨型丫叉射向警署

至近3時半，禾輋街沙田警署外至瀝源邨天橋開始有大批穿黑衫市民聚集，下午3時半，沙田警署被穿黑衫示威者包圍，大批市民在瀝源邨天橋圍觀。有示威者在警署外牆塗鴉，有人向警署內掉雞蛋，警方在警署高位拍攝。有示威者在地下掘磚，並利用巨型丫叉射向警署。警方在警署內廣播，指示威者立即和平散去，不要向警署及警車投擲物件。其後，沙田警署外的示威者散去。

下午近4時，示威者聚集源禾路和沙田鄉事會路交界，以路障堵塞十字路口，有巴士欲通過被阻，只好調頭。其後示威者亦在沙田新城市對開一段大埔公路沙田段設路障，阻礙通往城門隧道的馬路。

輕貨司機持斧頭尾隨示威者

其間，有黑色貨車司機與示威者爭執，司機持斧頭下車尾隨示威者，示威者一度拍打貨車，雙方擾攘幾分鐘，司機駕車離去。有示威者指他們當時正指揮現場交通時，黑色貨車一度高速向前，示威者請司機減速停車，之後口角，司機遂下車到後座取斧頭，期間有示威者打開其車門及踢車想阻止司機動作。

的士衝路障剷過人群險釀受傷

下午5時20分，一輛載有三名乘客的的士沿沙田鄉事會路向政府合署方向各而行，突然高速衝破路障及在人群左穿右插，險撞到示威者，並高速衝往沙田政府合署方向，現場一度混亂，示威者衝前欲追截該輛的士，並大叫的士車牌。現場暫未見有人受傷，示威者在車輛衝撞時及時避開。

示威者追載客的士。(邵沛琳攝)

下午約5時半，一批示威者重回沙田警署，他們向警署投擲大量磚塊，有警署窗戶破碎，亦有人掉雞蛋，警署外牆留有污漬。數名警員重新走出高台，攝影示威者行為，示威者大罵對方「黑社會」、「落來呀」，群情洶湧。在不足十分鐘後，示威者撤退。愈來愈多示威者聚集在沙田警署外，有配戴頭盔的警員在高位拍攝。示威者向警署投擲大量磚塊，又出動大型丫叉，每當玻璃窗戶碎裂，示威者拍手叫好。現場有人擊鼓，亦有人大聲朗讀警察誓詞。