【8.5罷工】荃灣居民中催淚煙向警投訴　警﹕你唔好報警呀仆街

8.5七區大罷工，荃灣公園為罷工集會其中一站，示威者先後堵塞大河道、楊屋道後，至包圍荃灣警署，其後轉圍新界南警察總部。由傍晚6時半起，總部內防暴警接連施放催淚彈，更衝出總部推進至荃灣花園一帶，而催淚煙直攻民居，街坊在平台向警員大叫﹕「我就快窒息啊！」、「我地無辜架！」而警員與其對罵，「你唔好報警呀仆街！」

一分鐘放15枚

傍晚6時32分，示威者包圍荃灣新界南警察總部，並投擲雜物、磚塊，警員舉黑旗一分鐘後，連發兩枚催淚彈。十多分鐘後，示威者再掟磚，警舉黑旗，現場示威者稱撤退，其間警方發射至少四枚催淚彈。至晚上7時正，防暴警衝出總部外，向示威者推進及舉橙黑旗。然後，警方不斷推進，不停發催淚彈，一分鐘內至少施放15枚。

居民：我地無辜㗎！

不足十分鐘，警方防線已推進至荃灣花園。同時，荃灣有示威者籲轉場葵涌警署，大批示威者向荃灣港鐵站移動。其間，荃灣花園平台有居民話「頭先你嘅催淚煙搞到我就快窒熄啊！」、「我地無辜㗎！」又表示警方施放催淚彈不應影響市民。有警員在場與其對罵，「你唔好報警唔仆街！」

另一批荃灣示威者轉場至葵涌警署，晚上7時29分，示威者包圍葵涌警署，有示威人士以雜物堵塞葵涌警署出入口，並掘起路磚，掟入警署範圍。十多分鐘後，有警車於葵涌道駛過，示威者現後退回葵富路。兩分鐘後， 有示威者向警署投入至少四個疑似燃燒彈，又在側門縱火。