【8.5天水圍】天水圍淡定哥笑對催淚彈　屯門激動叔圖電單車撞人

反修訂《逃犯條例》運動持續近兩個月，今日（ 8月5日）舉行全港三罷、散落七區集會。在天水圍及屯門均有示威活動，除了警民衝突之餘，亦有持不同意見人士發生衝突。 防暴警在天水圍警署一帶施放多枚催淚彈，但一名推單車「淡定哥」面對兩米外爆破的催淚彈面不改容。然而，屯門一名「激動叔」卻駕駛電單車企圖衝向示威者，高呼：「我有權返工！」

催淚彈兩米外爆發 天水圍「淡定哥」笑笑口無懼色

晚上6時許，警方與示威者正發生一輪衝突，示威者不斷向警署擲物，警方則在警署前後門持續施放催淚彈。其間一名男子身穿街坊裝「No Gear」（無裝備）推着單車，無懼警民激戰及催淚彈，由天盛街市走向天盛苑屋苑內，在停車場對開一枚催淚彈丟在其背後約兩米位置爆開，急冒白煙，載頭盔及防毒口罩的示威者向他叫喊:「快啲走呀！」他仍笑笑口、施施然「孤身走我路」。悻然當時他處於逆風位置，催淚煙未有吹向他。

紅衣街坊裝「淡定哥」笑着推單車離開。（陳浩然攝）

屯門中年漢駕電單車衝向人群 鐵通揮舞：我有權返工！

晚上7時許，屯門屯利街與屯門路交界，現場消息指，一名中年漢在一百米外持續響號，突然高速衝向示威人群，有街坊見狀阻擋，電單車失控向左倒下，中年漢倒地受傷，但隨即站走，在電單車車廂拿出兩鐵枝指嚇示威者，其後改為拾起地上的長鐵通，向示威者揮舞，高呼：「我有權返工！」

示威者見狀上前，合力將他制服，稱行使公民權利將他拘捕，並一度嘗試以索帶將他綁住，但未有成功，其間中年漢不斷大叫：「放開我！我有權返工！」

其後消防員及救護員接報到場，中年漢稱電單車倒下時，他左手落地，所以手踭及手指「好痛」，救護員為他初步檢查及帶上頸箍，並將他送院。消防員則在場檢查電單車是否漏油或有即時危險。

救護員為中年漢檢查。（郭倩雯攝）

晚上10時許﹐天水圍示威者與警方輪番攻防戰後，示威者獲悉有大批警車正向警署增援，於是逐漸散去。示威者檢起警方使用催淚彈及橡膠子彈的彈頭及彈殼，估計只檢獲一半催淚彈殼，但已有50多個，有市民帶走彈殼，表示「要記住今日！」