【8.5罷工】北角白衣人持藤條棍追打　近千示威者搜捕施襲者

金鐘集會過後，示威者轉戰銅鑼灣，再改往北角，傍晚時份北角街頭出現數十名手持藤條、木棍的大漢，追打示威者，雙方在英皇道激戰，惟大漢寡不敵眾敗走。至晚上8時，近千名示威者現身英皇道，其間高處墮下光管，幸無人傷，現場傳白衣人來自「香港第一青年會義工團」，示威者隨即包圍會址及敲破燈泡。其間，到場採訪香港01記者遭一名中年漢襲擊。

英皇道出現白衣人 採訪記者遇襲

晚,上8時18分，英皇道出現大批示威者，往渣華道方向行走，並呼籲「開遮，小心白衣人打人」，懷疑他們就是早前有白衣人與黑衣示威者互毆事件。數分鐘後，明園西街近康威大廈高處突然墮下光管，立法會議員陳志全亦在場，地面遺光管碎。在場示威者表示要到香港第一青年會。

至晚上8時40分，一名記者被在場中年漢指罵及意圖襲擊，香港01女記者拍攝過程，遭該名中年漢施襲，更扭其手腕欲搶相機及打人，同行記者上前阻止。其他傳媒記者與在場中年群眾理論，再有人嘗試襲擊記者，最終由他人調停。

同時，示威者與在場街坊對峙，氣氛緊張，不時有人高空擲物，示威者欲追查涉打人的白衣人，懷疑白衣人走進香港第一青年會義工團。其後，示威者敲破青年會會址門前的燈。至9時許，示威者離開，近千名示威者往銅鑼灣方向行去。

香港第一青年會義工團疑於去年1月成立，北角羅山派體育會發文祝賀。該發文隨即有大量網民湧入指罵，批評是「黑社會發牌制?」、「北角福建幫香港港英時代已經有」、「宜家啲黑社會真係易搵」等。