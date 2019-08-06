【8.11東區遊行】多個屋苑張貼應對通告　對警方執法取態大不同

反修訂《逃犯條例》風波蔓延全港，繼屯門、元朗、上水、沙田、將軍澳、港島西、旺角等遊行集會後。11日將會有港島東區遊行，預計遊行由維園出發，東行至鰂魚涌公園二期球場，主辦方正向警方申請不反對通知書。 由於早前示威遊行曾有防暴警進入屋苑範圍內執法，例如進入馬鞍山雅景臺搜捕市民，以致不少東區居民均擔心當日遊行，其所住屋苑或大廈的保安問題。東區不少私人屋苑或大廈發出通告應對11日遊行，但不同屋苑態度截然不同，有屋苑稱「如非有罪案發生，將不會同意警方進入大廈範圍」；也有屋苑通告對如何應對警方要求進入屋苑範圍隻字不提。

鯉景灣：不會同意警察進入

位於西灣河的鯉景灣於5日發出一則有關「處理港島東區公眾活動的相應安排」屋苑通告，指為確保業主及訪客安全，屋苑管理處會作出應對安排。包括呼籲業戶於11日當日應避免駕駛外出、安排送貨或搬運家俬。

屋苑又稱，如近日或遊行當天，有警務人員要求進入大廈執法，管理人員會即時與警方溝通，通告又特別放大字體，以粗體及底線強調：「如非有罪案發生，將不會同意警方進入大廈範圍，以免影響大廈內業戶。」

據記者巡視所見，鯉景灣每幢大廈的大門均有貼上告示，保安員表示，已獲悉遊行當日需要加強保安。有居民表示認同管理處做法，惟言語間仍有擔心，「佢寫就咁寫囉」。

南豐新邨：婉拒警方進入

而鰂魚涌南豐新邨的管理公司亦於5日張貼通告，稱有見「近日一連串暴力衝擊事件」，如遇警方要求進入屋苑，「會查明來訪目的是否涉及罪案發生，否則會婉拒讓警方進入」，但就沒有如鯉景灣般以粗體及放大字體強調有關資訊。除了婉拒警方，屋苑通告又指屋苑屆時會「加強保安巡邏，阻止非居民進入屋苑範圍」。並呼籲居民應關好門窗並留在室內地方，及關注警方發放的資訊。

有居民表示，南豐新邨位於山上，英皇道於山下，認為遊行人士不會跑到山上。被問到會否擔心警方進入屋苑執法，他們笑稱「唔會掛」。記者巡視屋苑內其中兩座，均未見有相關告示，其後致電南豐新邨客戶服務中心查詢，職員回覆指：「我冇興趣答你呢個問題。」然後直接收線。

新威園：通告沒提會否讓警方進入

另一位於鰂魚涌的私人屋苑新威園管理公司亦於5日張貼通告，唯通告內容沒有提及如遇警方要求進入屋苑執法，屋苑管理處會作何安排，只稱「警方在必要時或會展開驅逐行動。市民如有需要，應關好門窗並留在室內安全地方。如非必要市民切勿前往有關地區。」

新威園管理處主管陳先生回應《香港01》查詢時表示，屋苑屬私人地方，如果警察沒有手令，「絶對不會讓警察進入屋苑範圍。」他又解釋，不把相關資訊寫在通告上，是擔心貼出來居民會緊張，影響居民情緒。他多次強調屋苑有做足安全措施。

據記者於現場所見，新威園正門未有加裝鐵欄或擺放沙包。有居民表示不知道星期日有遊行，都擔心遊行岀現混亂影響居民。

太古城：暫未張貼任何通告

位於東區的大型私人屋苑太古城則仍未有張貼關於8月11日東區遊行的通告。但有管理員向記者表示，「上頭有指示畀唔畀警員入，但係內部機密，不方便透露。」

太古城則暫時仍未張貼任何關於星期日東區遊行的應對通告。（黃廸雯攝）

麗宮大廈：住戶小心注意安全

位於北角的麗宮大廈早於8月1日已張貼通告，稱11日的「反修例」示威遊行或會途經大廈，呼籲住戶小心注意安全，通告內容亦沒有提及如警方要求進入大廈範圍，大廈會如何處理。