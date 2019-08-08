【逃犯條例】港爸港媽周六辦親子遊行　盼孩子重拾「無煙」生活

反修訂《逃犯條例》各區遍地開花，除了年輕示威者走上街頭，亦有一群父母冀以「和理非」方式，度身訂造親子集會和遊行，擬於本周六（10日）帶子女到中環愛丁堡廣場「集氣」，向政府表達五大訴求，抗議警察濫用暴力。集會負責人之一的80後媽媽稱，心痛年幼的下一代無辜在催淚彈四起的環境下惶恐成長，惟對現今的暴力狀況難以言喻，促請政府正視社會聲音，讓香港重拾正軌，孩子重拾「無煙」生活。

一群父母正申請舉辦的「守護孩子未來」遊行，計劃於8月10日上午10點30分至中午12點在中環愛丁堡廣場集會，並遊行至政府總部。負責人之一的楊佩艮向記者表示，現時正等候不反對通知書申請結果，預料獲批的機會大，屆時將有800至1000人參與。

佩艮稱，集會冀在暴力衝擊事件以外，為父母和子女度身訂造，提供一個和平和安全的平台，「沒有恐懼地將心聲說出來」，表達五大訴求，抗議警察濫用暴力。因應不少父母反映不但受社會情緒影響，更不知道該如何向孩子解釋情況。故是次集會除了舉辦手作活動包括橫額繪畫、掛上願望氣球、製作「小小連儂人」和「希望風車」等，讓參加者抒發內心感受外，亦邀請資深兒童輔導社工教導父母應對近日示威環境，和向子女講解事件。

「守護孩子未來」遊行，計劃於8月10日在中環愛丁堡廣場舉行。（「守護孩子未來」專頁圖片）

作為80後社工媽媽的佩艮，育有兩名分別4歲和2歲的女兒。她稱，近月示威集會頻繁，令家庭失卻原有快樂親子時光，「現在每日活動是看示威新聞，政府一日未回應訴求，父母就繼續被迫把子女都留在家中，走上街頭抗爭，又或冒險帶他們到集會現場上『社會課』」。她又無奈說，即使爭取時間親子活動，基於安全考慮，時刻留意各區示威情況。

80後社工媽媽的楊佩艮（左二）促政府正視民意，守護孩子未來。（受訪者提供）

「兩個月前，有誰想到孩子每天都要在催淚煙中成長？吃煙好似吃食飯一樣」。佩艮謂，惟近月逃犯修訂引起的風波和警民衝突升級，每一幕的暴力場面衝擊著孩子單純的心靈，亦產生莫名的恐懼和疑惑，「他們經常問，遊行是甚麼？為何警察要打人？哥哥姐姐為何穿黑衣上街？今天可不可以去公園？」她嘆言，每一個問題都令她莫名心酸，不論是警方或示威者使用暴力，「真的不知如何解釋，自己情緒都消化不來，只能夠告訴孩子，『長大後才慢慢告訴你，或許你長大了就明白』」。

更令佩艮難過是，女兒由起初對電視上暴力畫面感到驚恐，到現在已轉向麻木，「這是更令人可怕的事」。她說，作為父母，一直努力地教導子女明辨是非黑白，勇於承擔錯誤和責任，讓他們成為一個好人，貢獻社會。惟政府和警方再三謊話連篇，漠視民意，只管大搜捕對付年輕人，令社會衝突升溫，令下一代陷入水深火熱之中，促請政府正視社會聲音，讓孩子重過「無煙」生活。