【逃犯條例】民間團體回應政府　指示威者暴力升級林鄭要負責

反對《逃犯條例》修訂引起連番示威浪潮，多個學者和團體今日（6日）發起聯席記者會，宣布成立民間定期回應發佈會，對應政府及警察定期發布資訊。他們指出，特首林鄭月娥「亂扣香港人帽子」，將群眾運動說成港獨並非事實。團體亦批評警察無故濫捕，有學者指不認同示威者要使用暴力，但指理解示威者因為和平表達訴求得不到回應，才會衍生相應暴力升級。

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一眾學者和民間團體今日（6日）於第一次民間定期發佈會回應政府近日的說法。成員之一的科大社會科學系副教授成名指，林鄭月娥正在抹黑群眾運動為港獨運動，把抗爭者行動標籤為分裂國家行為，但事實並非如此。「圍中聯辦時有人在台上宣揚港獨被其他示威者拉下來。如果有一定人數支持港獨的話，這情況絕對不會發生。」

另一成員、公民社會發展資源中心代表歐贊年亦質疑警察每日開記者會的決定，認為由司局長舉行會比較好。「警察每次記者會都只會說示威者的行為，但被記者問到警察濫捕和用過份武力時就稱不清楚或沒有資料。」

被問到示威者暴力升級，成名指，「我一向都不崇尚暴力，但是我理解示威者武力升級。因為政府從來沒有聆聽民意，一百萬人遊行都無反應。」他提到，當示威者和平表達意見時得不到效果，便自然會採取更激烈的行動。

對於有示威者被指使用私刑對待意見相左的市民，成員之一的進步教師聯盟陳竟明說，他看了整晚直播，的確看到示威者用索帶綑綁一個男人手腳，但其實是該男人主動打人，而被示威者制服，希望市民能用心了解事件的前因後果。