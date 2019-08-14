【逃犯條例】律敦治醫護集會抗濫暴　急救員：警方用不對等武力

醫者救急扶危，在反修例示威中，不時看到急救隊伍為傷者急救。8月11日的警民衝突中不少人士受重傷，警方執法手段備受質疑，約百名醫務人員今（14日）再舉行集會，抗議警方濫暴，呼籲尊重生命，並對傷人作出聲援。

不少醫護右眼遮上紗布，以抗議警方疑射傷女示威者的右眼。

今日正午，約百位來自律敦治醫院和鄧肇堅醫院的醫務人員，在復康花園舉行靜坐集會。他們右眼戴上紗布，聲援在8月11日右眼疑被射傷的女士，以及譴責警方在處理示威活動時，對示威者濫用暴力，促請警務人員工作時控制情緒，並要求政府回應民間提出的五大訴求。

陳沛然：示威現場無差別救援 跟速龍小隊幾米之隔



醫學界立法會議員、律敦治醫院顧問醫生陳沛然亦上台致辭，他表示，今天的集會是一眾醫院人員用私人時間，並不會影響任何醫務或診所的服務，更不會阻礙病人。他又指，自己和不少醫務人員一樣，在工餘時間現身示威場合，戴上醫務人員的委任證，不分顏色（政見）無差別進行救援工作，「呢種緊守崗位嘅堅持，已經係對不公義嘅最大反差。好多香港人同我講，原來講真嘢、做基本嘢已經好難。」

陳沛然指，在示威場面進行救援時，他曾與速龍小隊相隔數米之遙，險被制服，雖然恐懼但仍需繼續緊守崗位，「只要講真話，站出來幫人，香港人已經非常之感激大家。」

陳沛然指，在示威場面進行救援時，他曾與速龍小隊相隔數米之遙，險被制服。

律敦治醫院護士許先生曾站在示威衝突前線，擔任急救隊伍（First Aid）人道救援工作，他表示自己多數為街坊、記者和示威者進行急救。他直言看到示威者受傷感到非常痛心，「佢哋都係香港人，為咗香港嘅將來上街頭抗爭，守護香港自由，但被警察用不對等嘅武力去傷害。」他說，曾有一位記者被警方開槍擊中，「哥爾夫球咁大粒嘅瘀血，要幫佢急救。」

他憶述7月21日到上環示威現場時，被警方充公救援物資，令他感覺受不平等對待。「物資一到埗，警員就圍住救援站檢查，佢哋覺得頭盔、生理鹽水好危險，全部充公。」他批評警方在同一晚於元朗南邊圍村，看到白衣暴徒手持木棍，卻沒有同等對待，令他覺得憤怒，「暴徒嘅唔係武器，我哋嘅頭盔係武器，好唔公義。」同時，又有急救人員被控暴動罪及非法集結，他形容檢控荒謬，又認為律政司若證據不足，須撤銷控罪。

救援人員：波子係射唔穿3M眼罩

在多次救援工作中，他僅配備一般「豬嘴」口罩，因此他多次吸入催淚氣體，而外露皮膚則未作保護，教他手腳灼痛。「嗰啲係過期催淚彈嚟，佢哋（警察）一次過放好多粒，示威者已經即時淋熄佢，但煙揮發出嚟都係好痛。」他又透露，曾經有小朋友因為吸入催淚氣體而感不適，但害怕送院後會被警方拘捕，故拒絕求醫。

經過8月11日，有急救人員被射傷眼睛，他也因此換了配戴全面防毒面具和單車頭盔。這件事也令他相當擔心，因此今天必須出席集會，並發出聲明，呼籲政府和警方正視，「唔好再扮件事冇發生過，嗰粒子彈肯定係警察射出嚟，唔好話眾說紛紜，波子係射唔穿3M眼罩。」

醫護人員向現場集會人士派發傳單，抗議警方連日濫暴。

作為醫務人員，工作時常看到傷患人士，但許先生說，這與看見示威者受傷的感覺並不一樣。「見過示威者畀警察打到血流披面，中好多催淚彈令身體不適，成身出疹。個感覺係唔同，個心係嗱住嗱住......」他補充，警員配備長盾，而示威者只有簡單裝備，情況並不對等，但作為醫務人員，他並不願看到任何一方受傷，他希望示威者考慮衝擊前，先顧及自身安全。

許先生呼籲政府和警方正視，「唔好再扮件事冇發生過，嗰粒子彈肯定係警察射出嚟，唔好話眾說紛紜，波子係射唔穿3M眼罩。」

急救員劉生：警方舉黑旗即放催淚彈



另一位示威現場當急救員的劉先生指，上周在大圍目堵示威者堵路，警方很快便舉黑旗放催淚彈，濃煙吹進火車站，而當時正值放工時間，現場有很多市民吸入催淚彈，「點解咁快，唔出警告就放催淚彈？」他指，當時看見抗爭者協助救援工作，甚至脫掉口罩讓給路過的小朋友。他希望警方對不同立場的人放下成見，「醫務人員唔會理佢咩背景，都會去拯救，但警方係咪戴有色眼鏡呢？」他促請政府警察政治問題政治解決。

病人服務助理：警權愈來愈大



參與集會的律敦治醫院二級病人服務助理連先生，本身也是一位急救人員，他表示，自己由6月9日開始已經有參與反修例活動，雖未有走在前線，但也參與「守護孩子」行動，因此接觸到不少示威者，而示威者也給予他很好的印象。他認為警方從運動開始到現在，濫暴情況愈演愈烈，特別在8月11日的衝突中，警方疑似射傷一名女醫護人員的眼睛；又在太古地鐵站內近距離向示威者發射胡椒球彈，「如果你話係驅散示威者嘅。咁佢都走啦，你仲喺佢背後開槍。真係好過份，警權愈來愈大。」